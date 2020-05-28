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Минфин рассказал, куда надо обращаться, чтобы предприятию получить поддержку в условиях коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент подписал указы по социальной защите работников. Поддержка бюджетных организаций будет точечной – Минфин рассматривает указ как все-таки временную меру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы узнали алгоритм действий по получению такой помощи.
Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:
И соответствующий их распорядитель – то есть госорган – тогда примет решение о возможности направления части средств, которые предусмотрены (о дополнительных средствах речь не идет) на поддержку тех, кто получал зарплату, либо та организация, которая часть своих затрат, например, коммунальных, финансировала за счет доходов от платных услуг, за счет бюджетных средств, пока не восстановится поток платных услуг.
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Минфин рассказал, куда надо обращаться, чтобы предприятию получить поддержку в условиях коронавируса
Новости Беларуси. Президент подписал указы по социальной защите работников. Поддержка бюджетных организаций будет точечной – Минфин рассматривает указ как...
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