Полное обнуление кадров: в Пинске требуются 52 врача, 50 медсестёр и 23 санитарки

Как сообщается на сайте Пинского горисполкома, требуется 52 врача, 50 медсестёр, 18 младших медсестёр, 23 санитарки. Необходимы также фельдшеры и лаборанты. Специалистам в сфере медицины предлагают заработную плату не выше тысячи рублей. Четырёхзначное число встречается всего единожды — вакансия «врач-анестезиолог-ревматолог» в детской больнице. Обещают тысячу рублей. Спрос на работников в сфере медицины в апреле был таким же высоким.





На сегодня среди вакансий самая высокая зарплата – 1.200 рублей. Такую оплату труда предлагают главному технологу филиала «Камертон» ОАО «Интеграл».









В 2013 году в банке вакансий города было 700 вариантов трудоустройства. 90% предложения — рабочие профессии. В 2016 — 486 вакансий. На тот момент требовались рабочие строительных специальностей (для работы за рубежом) и медицинских работники.





В 2018 году в городе было 564 свободных рабочих места. 10% из них — предложение работать в строительстве.





Два года назад уровень безработицы в Пинске составлял 0,8% к экономически активному населению. В марте 2020 года составил 0,4%.