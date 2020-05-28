﻿ Полное обнуление кадров: в Пинске требуются 52 врача, 50 медсестёр и 23 санитарки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Полное обнуление кадров: в Пинске требуются 52 врача, 50 медсестёр и 23 санитарки

28.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Всего в банке вакансий 412 вариантов трудоустройства. Треть из них – работа по специальности «врач», «медсестра», «санитарка», пишет Медиа-Полесье.

Полное обнуление кадров: в Пинске требуются 52 врача, 50 медсестёр и 23 санитарки
Как сообщается на сайте Пинского горисполкома, требуется 52 врача, 50 медсестёр, 18 младших медсестёр, 23 санитарки. Необходимы также фельдшеры и лаборанты. Специалистам в сфере медицины предлагают заработную плату не выше тысячи рублей. Четырёхзначное число встречается всего единожды — вакансия «врач-анестезиолог-ревматолог» в детской больнице. Обещают тысячу рублей. Спрос на работников в сфере медицины в апреле был таким же высоким.

На сегодня среди вакансий самая высокая зарплата – 1.200 рублей. Такую оплату труда предлагают главному технологу филиала «Камертон» ОАО «Интеграл».


В 2013 году в банке вакансий города было 700 вариантов трудоустройства. 90% предложения — рабочие профессии. В 2016 — 486 вакансий. На тот момент требовались рабочие строительных специальностей (для работы за рубежом) и медицинских работники.

В 2018 году в городе было 564 свободных рабочих места. 10% из них — предложение работать в строительстве.

Два года назад уровень безработицы в Пинске составлял 0,8% к экономически активному населению. В марте 2020 года составил 0,4%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в банке вакансий 412 вариантов трудоустройства. Треть из них – работа по специальности «врач», «медсестра», «санитарка», пишет Медиа-Полесье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика