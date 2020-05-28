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Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса?

28.05.2020 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Попасть в зрительный зал Дворца Республики сейчас можно разве что виртуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса?

Одна из лучших концертных площадок Минска на паузе с марта, ближайшие афиши лишь на осень. Соответственно, доходов от продажи билетов нет. А это как раз то, что понимают под внебюджетной деятельностью.  

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В период коронакризиса во Дворце Республики она сократилась на 75 %. Из 400 человек коллектива 82 – внебюджетники.

Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса?

Пока поддержать и удержать людей позволяла накопленная раньше «подушка безопасности». Сейчас придумали, как в летний сезон не просто ждать, а зарабатывать. Например, здесь вот-вот откроется автокинотеатр. Так что пока на помощь из бюджета рассчитывают в крайнем случае.  

Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса?

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:  
На этот период поддержка принципиально важна. И если уже испробованы абсолютно все средства и есть объективные факты, которые не позволяют зарабатывать внебюджетной деятельностью, конечно же, этот указ – это спасение.  

Люди в материале: Максим Приходовский, Яна Шипко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Попасть в зрительный зал Дворца Республики сейчас можно разве что виртуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Одна из лучших...
 
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