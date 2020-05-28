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Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Попасть в зрительный зал Дворца Республики сейчас можно разве что виртуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В период коронакризиса во Дворце Республики она сократилась на 75 %. Из 400 человек коллектива 82 – внебюджетники.
Пока поддержать и удержать людей позволяла накопленная раньше «подушка безопасности». Сейчас придумали, как в летний сезон не просто ждать, а зарабатывать. Например, здесь вот-вот откроется автокинотеатр. Так что пока на помощь из бюджета рассчитывают в крайнем случае.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
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Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса?
Новости Беларуси. Попасть в зрительный зал Дворца Республики сейчас можно разве что виртуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из лучших...
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