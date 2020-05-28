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Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США
Источник материала: СТВ
Новости США. Массовые протесты охватили американский Миннеаполис. Беспорядки не прекращаются в городе уже несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При задержании мужчину повалили на землю. Затем один из полицейских поставил ему колено на шею. В результате афроамериканец задохнулся. Причастных к инциденту правоохранителей сразу же уволили. Начато расследование.
Произошедшее вызвало волну негодования граждан. Протестующие грабят магазины и поджигают здания. Некоторые бросают в правоохранителей камни и бутылки.
В ответ на это полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Обстановка стремительно переросла в чрезвычайно опасную ситуацию.
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Новости США. Массовые протесты охватили американский Миннеаполис. Беспорядки не прекращаются в городе уже несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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