ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

28.05.2020 22:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Массовые протесты охватили американский Миннеаполис. Беспорядки не прекращаются в городе уже несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

Все началось после смерти афроамериканца, который скончался в результате жесткого обращения полиции.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

При задержании мужчину повалили на землю. Затем один из полицейских поставил ему колено на шею. В результате афроамериканец задохнулся. Причастных к инциденту правоохранителей сразу же уволили. Начато расследование.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

Произошедшее вызвало волну негодования граждан. Протестующие грабят магазины и поджигают здания. Некоторые бросают в правоохранителей камни и бутылки.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

В ответ на это полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Обстановка стремительно переросла в чрезвычайно опасную ситуацию.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

Власти города обратились за помощью к Национальной гвардии США.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Массовые протесты охватили американский Миннеаполис. Беспорядки не прекращаются в городе уже несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 50 улиц Минска отремонтируют в 2020 году. Где начнут работы в ближайшее время?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика