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Более 50 улиц Минска отремонтируют в 2020 году. Где начнут работы в ближайшее время?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году дорожное покрытие планируют заменить полностью на более чем 50 объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас ведутся ремонтные работы на МКАД, на улицах Филимонова, Тикоцкого, Шаранговича и Червякова. Также обновлено дорожное полотно на улице Есенина на участке от Рафиева до Громова. Осталось только нанести разметку. Всего планируют полностью заменить около полумиллиона квадратных метров асфальта.
Павел Важник, главный инженер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Чтобы создать в столице безбарьерную среду, на пешеходных переходах понизят бортовой камень. Это планируется сделать на более чем 1 000 участках.
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Новости Беларуси. В 2020 году дорожное покрытие планируют заменить полностью на более чем 50 объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас ведутся...
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