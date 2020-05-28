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Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции продолжается расследование инцидента со стрельбой на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина ворвался в кабинет, где проходило рабочее совещание, и открыл огонь по сотрудникам. Погибли три человека, еще один пострадал.
После этого стрелок попытался покончить с собой, однако его задержали правоохранители. Сейчас он находится в больнице.
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Новости Франции. Во Франции продолжается расследование инцидента со стрельбой на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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