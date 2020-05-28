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Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой

28.05.2020 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции продолжается расследование инцидента со стрельбой на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой

Мужчина ворвался в кабинет, где проходило рабочее совещание, и открыл огонь по сотрудникам. Погибли три человека, еще один пострадал.

Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой

После этого стрелок попытался покончить с собой, однако его задержали правоохранители. Сейчас он находится в больнице.

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Новости Франции. Во Франции продолжается расследование инцидента со стрельбой на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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