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Из-за сильных дождей на юго-западе Китая повреждены десятки автомагистралей, подтоплены магазины и жилые дома

28.05.2020 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. На юго-западе Китая устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильных дождей на юго-западе Китая повреждены десятки автомагистралей, подтоплены магазины и жилые дома

Сильные дожди спровоцировали в регионе масштабные наводнения и оползни. Некоторые районы оказались погребены под тоннами грязи.

Из-за сильных дождей на юго-западе Китая повреждены десятки автомагистралей, подтоплены магазины и жилые дома

По последним данным, два человека погибли, есть пострадавшие и пропавшие без вести. Частично разрушены десятки автомагистралей, подтоплены магазины и жилые дома, нарушена подача электричества. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Новости Китая. На юго-западе Китая устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные дожди спровоцировали в регионе...
 
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