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Из-за сильных дождей на юго-западе Китая повреждены десятки автомагистралей, подтоплены магазины и жилые дома
Источник материала: СТВ
Новости Китая. На юго-западе Китая устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные дожди спровоцировали в регионе масштабные наводнения и оползни. Некоторые районы оказались погребены под тоннами грязи.
По последним данным, два человека погибли, есть пострадавшие и пропавшие без вести. Частично разрушены десятки автомагистралей, подтоплены магазины и жилые дома, нарушена подача электричества. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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Из-за сильных дождей на юго-западе Китая повреждены десятки автомагистралей, подтоплены магазины и жилые дома
Новости Китая. На юго-западе Китая устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные дожди спровоцировали в регионе...
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