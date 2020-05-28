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5 мистических домов, где стоит побывать каждому любителю сверхъестественного

28.05.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 мистических домов, где стоит побывать каждому любителю сверхъестественного

Любителям сверхъестественного скорее всего захочется побывать в местах, истории о которых вышли далеко за пределы городков, где они находятся. Рейтингом самых мистических и таинственных домов поделился портал wday.ru.

1. Белое здание с голубой крышей Шато де Бриссак во Франции – один из самых высоких замков в стране, в нем семь этажей. Многие называют его «замком Зеленой леди». Зеленая леди – это призрак девушки Шарлотты. По легенде Шарлотта – незаконнорожденная дочь короля Карла VII. Ее убил муж, обнаружив, измену. В момент гибели она была в зеленом платье. Местные жители говорят, что она до сих пор стонет и бродит по башне в часовне.


© Mike Kemp Images / The Image Bank / Getty Images Plus/ Getty Images 

2. Двухэтажный сельский дом Borgvattnet Haunted Vicarage в Швеции обшитый досками, посеревшими от времени, построили в 1876 году, теперь там гостиница. Со второй половины прошлого века в доме творятся странные вещи: слышны шаги и женские рыдания. Тем, кто решается провести ночь в гостинице, выдают сертификат «За смелость».


© Woman's Day фото: @evelinaelvstal 

3. Stanley Hotel был построен в Эстес Парке США в 1909 году. Интересный горный пейзаж, георгианская архитектура и знаменитый виски-бар – этот отель вдохновил Стивена Кинга на роман «Сияние». Там проводят экскурсии, рассказывая, что по ночам в коридорах отеля слышна фортепианная музыка и бродят призраки, населяющие здание.


© Woman's Day фото: @chrislabasco 

4. Гостиница Ancient Ram Inn построена в Англии почти 900 лет назад, и до сих пор пригодна для жизни. Когда-то здесь жил бывший священник, проводили встречи масоны, была гостиница и трактир. В этом месте полным-полно привидений. Постояльцы гостиницы видят детей, жрецов и даже демонов – они бродят по залам и пугают гостей. Причем некоторым так страшно, что они убегают отсюда, выпрыгивая из окон – в здании всего один этаж.


© Woman's Day фото: @ukghostseeker 

5. Зданию Langham Hotel в центре Лондона 150 лет с небольшим. В 2014 году привидения здесь среди ночи выгнали на улицу нескольких игроков английской сборной по крикету, пишет портал Conde Nast Traveler. Парни рассказывали, что видели пожар и чувствовали опаляющий жар огня, хоть ничего и не горело. Здесь обитают призраки Луи Наполеона III и немецкого принца, который выпрыгнул из окна своего номера на верхнем этаже.


© @luxurious_living_life 


Главное фото: Stanley Hotel © Woman's Day фото: @travelbugzt 

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Любителям сверхъестественного скорее всего захочется побывать в местах, истории о которых вышли далеко за пределы городков, где они находятся. Рейтингом самых...
 
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