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Фонтан на Пулихова больше не подтапливает велодорожку. Как решили проблему?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фонтан на Пулихова, который недавно залил велодорожки, оперативно отремонтировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гейзер получился необычным и очень привлекательным. Однако строители не учли одну деталь: лоток дождевой канализации, через который вода должна уходить под землю, установили только с двух сторон. В итоге фонтан сразу же подтопил набережную.
Теперь по периметру добавили еще один слив – встреча с водной стихией велосипедистам не грозит.
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Новости Беларуси. Фонтан на Пулихова, который недавно залил велодорожки, оперативно отремонтировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гейзер...
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