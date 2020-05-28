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Фонтан на Пулихова больше не подтапливает велодорожку. Как решили проблему?

28.05.2020 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фонтан на Пулихова, который недавно залил велодорожки, оперативно отремонтировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фонтан на Пулихова больше не подтапливает велодорожку. Как решили проблему?

Гейзер получился необычным и очень привлекательным. Однако строители не учли одну деталь: лоток дождевой канализации, через который вода должна уходить под землю, установили только с двух сторон. В итоге фонтан сразу же подтопил набережную.

Фонтан на Пулихова больше не подтапливает велодорожку. Как решили проблему?

Теперь по периметру добавили еще один слив – встреча с водной стихией велосипедистам не грозит.

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Новости Беларуси. Фонтан на Пулихова, который недавно залил велодорожки, оперативно отремонтировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гейзер...
 
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