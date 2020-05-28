Источник материала: Вороновская газета

29.05.2020 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Каждый день дети являются участниками дорожного движения в качестве пешехода, велосипедиста или пассажира.

С наступлением каникул у ребят появится больше свободного времени для игр на улице, поездок в парки, посещения детских развлекательных центров. Задача взрослых – обеспечить безопасность детей на дорогах.

В этот день наряды ДПС будут приближены к местам массового скопления детей – это дошкольные детские учреждения, учреждения образования, центры детей и молодежи и др. Внимание уделят и соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств.

Ребенок – самый непредсказуемый участник дорожного движения, будьте готовы к внезапному появлению детей на проезжей части. Водителям необходимо проявлять особую внимательность при проезде пешеходных переходов, остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи парков, детских площадок.

Помните, что согласно пункту 133 Правил дорожного движения движение транспортных средств в жилой зоне допускается при условии принятия водителями всех мер по обеспечению безопасности пешеходов или велосипедистов. Соблюдайте скоростной режим – движение в жилой зоне и на прилегающей территории разрешено со скоростью не более 20 км/ч.

Обращаем внимание и на то, что в рамках СКМ «Внимание дети!» водителям необходимо двигаться с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии) – п.166.9 Правил дорожного движения.

Уважаемые родители, служите примером своему ребенку! Настоящее преступление нарушать ПДД на глазах у ребенка – ведь именно у взрослых дети учатся поведению на дороге и в жизни. Расскажите ребенку, как безопасно перейти дорогу, как вести себя на остановке и в транспорте. Объясняйте действие дорожных знаков, обращайте внимание на работу светофоров и учите детей быть осторожными и бдительными, находясь вблизи проезжей части.

Прививайте ребенку правила безопасного поведения на дороге с детства – в Ваших силах сохранить его жизнь!

Александр Стефанович,

ст. госавтоинспектор ОГАИ Вороновского РОВД.