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«Ген худобы» существует, считают ученые

28.05.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

У каждого найдется пара-тройка знакомых или родственников, которые не занимаются спортом и едят все, что пожелают. И при этом не набирают вес.

Новое исследование, опубликованное в Cell, может пролить свет на этот феномен, пишут Медновости.

Ученые обнаружили, что определенные мутации гена ALK (ген киназы анапластической лимфомы) могут способствовать поддержанию нормального веса.

Раньше изменения в этом гене связывали только с увеличением риска определенных злокачественных опухолей. Теперь исследователи обнаружили два варианта гена ALK, которые встречаются только у худых людей (при низком индексе массы тела), но не обнаруживаются даже при нормальном весе. Для этого авторы исследования проанализировали ДНК более чем 47 тысяч человек в возрасте от 20 до 44 лет. Данные они получили в эстонском биобанке.

«Большинство ученых изучает ожирение и генетику ожирения. Мы просто “вывернули” все и изучили худобу, открыв новую область для исследований», - сказал Джозеф Пеннингер (Josef Penninger)

Отдельную часть исследования ученые провели на животных. Оказалось, что мыши, у которых выключен ген ALK, вес и количество жира в организме ниже среднего даже при перекармливании.

На людях эксперименты, которые доказывают роль гена в поддержании худобы, ученые не проводили. Поэтому в настоящее время можно заявлять о том, что определенные варианты гена ALK связаны с низким весом, но нельзя заявлять, что они являются его причиной.

Ученые сообщают, что этот ген сильно выражен в головном мозге, его действие связано с регулированием количества жира в организме.

Авторы исследования указывают, что теоретически возможно использовать отключение гена ALK для профилактики или лечения ожирения. В лечении рака препараты, которые его подавляют, уже используются.

 
 
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У каждого найдется пара-тройка знакомых или родственников, которые не занимаются спортом и едят все, что пожелают. И при этом не набирают вес.
 
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