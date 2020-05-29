Бытовки, модули и дачи-лего. Какой дачный дом можно построить быстро и до 10 тысяч долларов?

Источник материала: Tut.by

Можно ли построить дачный домик и уложиться в бюджет до 10 тысяч долларов? Судя по предложению на рынке, обзавестись домом для сезонного проживания можно даже при более скромном бюджете. Узнали, что можно построить быстро и дешево.

Дача-бытовка

Одним из самых дешевых вариантов являются домики, построенные на базе строительных бытовок.



Фото: бытовки-быстро.рф

С точки зрения дизайна бытовка не представляет собой большого интереса. Главное ее достоинство — скорость возведения и стоимость. Честно будет сказать, что они редко используются для постоянного проживания. Но как решение для дачи, гостевого домика или жилья на время строительства основного дома вполне сойдет. Впрочем, при определенном подходе, из нее можно сделать симпатичное и комфортное жилье.

В классическом исполнении — это «вагончик» с небольшими окнами ПВХ и входной дверью. Размеры бытовки продиктованы правилами транспортировки по автодорогам общего пользования. Ширина блок-модуля составляет 2,43 метра, длина более вариабельная — от 3 до 9 метров. Это позволяет грузить модули в кузова грузовых автомобилей, соответствующих по длине. При желании дом можно расширить, соединив несколько бытовок.





«Фасад» может быть любым — оцинкованный стальной профлист, плиты ЦСП под покраску, имитация бруса или блокхаус. Каркас — металлический профиль, минимальное утепление — 50 мм стекловаты. Изнутри — вагонка, плитные материалы (ДСП, ОСБ, ЦСП). Снизу бытовки подшиваются листами оцинкованной стали. Ориентировочная стоимость типового решения — от 3,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что слоя утеплителя 50 мм явно мало — в бытовке будет холодно зимой и жарко летом. Поэтому производители советуют закладывать слой утеплителя хотя бы в 100 мм. За это нужно будет дополнительно заплатить 500−700 рублей.

Такое жилье можно получить в течение месяца — собрать на производстве, привезти и установить домик на участке. Фундамент, кстати, для них не нужен — достаточно будет выровнять поверхность и поставить бытовку на бетонные блоки.

Всесезонный вариант

Существуют различные вариации на тему малогабаритного жилья. Например, есть вот такой вариант модульного дома на 21 м2 с полуторным этажом (там можно разместить дополнительное спальное место). Стоимость такого дома, как на фото ниже, — 16 860 рублей при сегодняшнем курсе доллара.





За эти деньги доступна следующая комплектация: внешняя чистовая отделка — влагостойкая окрашенная фанера, внутренняя чистовая отделка — панели МДФ, чистовой пол — ламинат. Дом комплектуется окнами ПВХ (возможна установка панорамного окна в пол).





Дом полностью готов к проживанию — в нем разведена электрическая проводка, есть розетки и выключатели, установлены входы под воду и канализацию. Кровля односкатная, из металлопрофиля. Есть деревянная лестница и кровать-подиум. Дополнительно можно заказать террасу.

Больший по размерам дом на 33 м2 в полной комплектации с оборудованием санузла и обогревателями, электрикой и отделкой будет стоить 38 400 рублей, базовая комплектация дешевле — меньше 10 тысяч долларов.



Фото:1dayhouse.by

Такие дома можно использовать для круглогодичного проживания (слой утеплителя в стенах — 15 см). Срок изготовления на производстве — в течение 1 месяца, монтируются на участке за несколько дней.

Дача-конструктор

Если дачу вы намерены использовать только в теплое время года, то можно купить дачу-конструктор из профилированного бруса технической сушки. Толщина бруса — всего 37−44 мм, он имеет два шипа и запил с ветровым замком (защищает от продувания). Такой толщины явно недостаточно для эксплуатации дома зимой, но для сезонного проживания — вполне.



Фото: dom.lesok.by

Больше всего такие дачки напоминают уменьшенные копии домов, размеры у них довольно скромные — до 40 метров квадратных. На участок они поставляются в разобранном виде. Сборка простая — все детали зарезаны в размер и собираются как конструктор. На полный монтаж потребуется одна-две недели. В теории все можно собрать самостоятельно, но на практике это доверяют строителям — не у всех есть свободное время и строительные навыки. Стоимость монтажа зависит от размеров домика — от 1000 до 3000 рублей.



Фото: dom.lesok.by

За счет небольшого веса садовым домикам не требуется сложный фундамент — достаточно опор по углам и одного по центру. При больших перепадах рельефа применяют свайные фундаменты. Стоимость одной бетонной сваи — 30−50 руб.

Цена летнего домика зависит от его площади, а также размера террасы. Самые бюджетные варианты многим покажутся совсем крошечными — 12−15 м². Представляют собой помещение с одной входной дверью и окном. «Красная» цена на них — 3−4 тысячи рублей.



Фото: domokomplekt.by

Проекты большей площади предусматривают уже две комнаты: одну можно использовать в качестве кухни, а другую — как спальню.

Начальная стоимость таких сооружений невысокая. Например, домик 5×6 с террасой будет стоить от 6 тысяч рублей. В комплект дома за цены, указанные на сайтах производителей, кроме деревянных деталей, обычно входят только окна и двери (у кого-то самые простые деревянные, у кого-то — ПВХ).



Фото: dom.lesok.by

Все остальное — это уже дополнительные опции, за которые нужно доплатить. Например, за кровельный материал и его монтаж (предлагается металлпрофиль, ондулин, рулонная кровля или гибкая черепица), утепление пола и крыши, установку отопительного оборудования, покраску. Финишная стоимость может вырасти практически в два раза.

Вторичный рынок

В продаже есть и готовые модульные дома, «бывшие в употреблении». Например, на закрытом уже аэродроме Войравка под Минском продается офис на 30 м² 2018 года постройки, который можно использовать как дачное жилье.



Фото: kufar.by

По словам владельца, он собран из двух модулей на усиленном металлическом каркасе, обшит сэндвич-панелями, дополнительно утеплен каменной ватой. Слой утеплителя в крыше — 150 мм, в полу — 200 мм. Внутренняя отделка — планкен из ели. Электрика разведена — 10 розеток, есть три зоны света.



Фото: kufar.by

В доме установлены панорамные окна, которые закрываются металлическими роллетами с электроприводом. За отопление отвечает камин на дровах Invicta — по словам владельца, его достаточно для быстрого нагрева помещения в любую погоду.



Фото: kufar.by

Дом продается за 13 тысяч долларов. Перевезти его на новое место не составит труда — он легко разбирается на две части для погрузки на автоплатформу.