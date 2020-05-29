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Строить новый азотный комплекс на "Гродно-Азот" будут итальянцы

29.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральным подрядчиком для нового азотного комплекса ОАО «Гродно Азот» выбрана итальянская компания Tecnimont S.p.A.


Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в интервью порталу «Нефтехимия».
По словам руководителя концерна, инвестпроект с итальянцами будет реализован в формате «под ключ». Генподрядчик привлечет лицензиаров оборудования и будет сопровождать объект до его ввода в эксплуатацию.

Рассматривается вариант привлечения финансирования при поддержке генподрядчика. Прошли встречи с экспортно-кредитными агентствами. Сейчас ОАО «Гродно Азот» совместно с итальянской компанией отрабатывает основные технические решения инвестпроекта.

Мощность нового азотного комплекса составит по производству аммиака -- 875 тыс. т, карбамида - 1 225 тыс. т, водорода - 200 млн кубометров.

Строительство нового комплекса оценивается в сумму более миллиарда долларов. Планировалось, что около 250 млн. или порядка 15% суммы вложит само «Гродно Азот». Ранее рассматривались два варианта привлечения кредитов: китайская кредитная линия или консорциум белорусских и российских банков.
 
Теги: Гродно
 
 
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Генеральным подрядчиком для нового азотного комплекса ОАО «Гродно Азот» выбрана итальянская компания Tecnimont S.p.A.
 
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