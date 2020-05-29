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Трамп подписал указ о регулировании соцсетей: и это не про цензуру, а про свободу

29.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальный указ о регулировании социальных сетей президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 28 мая.




На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Акта о соблюдении приличий в СМИ (Communications Decency Act), защищающего социальные сети, такие как Twitter или Facebook, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента.

Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов.

Специальный указ Трампа также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент - посты, фото, видео, комментарии.

Цель указа, по словам Трампа, защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" и могут цензурировать и ограничивать производимые интеракции, передает DW.

Ранее, 26 мая, возник конфликт между Трампом и сервисом микроблогов Twitter, администрация которого подвергла процедуре проверки фактов два твита президента США, после которой они были помечены как "вводящие в заблуждение". Трамп заявил, что "Twitter полностью подавляет свободу слова".

В твитах Трампа шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которую планируют власти штата Калифорния. Подобная практика грозит "подтасовкой" результатов голосования, написал президент США.

В свою очередь, глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что "реагировать на проверку фактов введением цензуры - несоразмерная реакция администрации". Twitter отказался от комментариев по поводу намерений Трампа. Google пока не отреагировал на происходящее.
 
 
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Специальный указ о регулировании социальных сетей президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 28 мая.
 
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