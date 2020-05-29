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«Отец военно-морской авиации». 110 лет назад пионер авиации Кертисс совершил исторический полет

29.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если заглянуть в «Википедию», то можно прочесть, что 110 лет назад «29 мая 1910 года прошло состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 000 долларов». На деле все было немного не так. Пионер авиастроения Кертисс действительно совершил полет в тот день, но не ради гонок с поездом. Это был интересный человек, который сделал не меньший (а то и больший) вклад в историю авиастроения, чем братья Райт. 42. TUT.BY вспоминает реальные заслуги «отца военно-морской авиации США».


Фото: wikimedia.org

«Самый быстрый человек в мире»

Если братья Райт широко известны, то имя пионера американской авиации Гленна Кертисса не так на слуху. Этот человек начинал свою карьеру как велогонщик и конструктор, а в итоге основал компанию, которая дожила, пусть и не в первоначальном виде, до наших дней, способствовал образованию авиации ВМС США и был включен в залы славы воздухоплавания.

Гленн Кертисс родился в городе Хаммондспорт на севере штата Нью-Йорке в 1878 году. Его отец производил ремни безопасности, а дедушка был методистским священником. Формально мальчик обучался до восьмого класса, но на деле он рано заинтересовался механикой и изобретениями. Так, на своем первом месте работы в Eastman Dry Plate and Film Company (позже Eastman Kodak Company) Гленн адаптировал трафаретную машину для работы на заводе, а потом создал элементарную камеру для обучения фотографии.

После женитьбы в 1898 году Кертисс начал свою карьеру в качестве посыльного Western Union, велогонщика и владельца велосипедного магазина. В 1901-м он стал проявлять интерес к мотоциклам — как раз тогда двигатели внутреннего сгорания стали более доступными. Так что спустя год Кертисс основал производство мотоциклов с собственными одноцилиндровыми двигателями.

Карбюратор его первого мотоцикла был сделан из банки из-под томатного супа и марли, а все производство ютилось в задней комнатке его магазина. Несмотря на эти обстоятельства, уже в 1903 году изобретатель установил рекорд скорости езды на мотоцикле — 103 км/ч на одну милю (1,6 км).


Гленн Кертисс на своем мотоцикле V-8 в 1907 году. Фото: wikimedia.org

24 января 1907 года Кертисс установил неофициальный мировой рекорд в 219,45 км/ч на мотоцикле собственной конструкции. Это было большим достижением, особенно учитывая, что у мотоцикла не было тормозов. Изобретатель считался, по выражению газет, «самым быстрым человеком в мире» до 1911 года, и, безусловно, этот успех пошел на пользу его бизнесу.

«Патентные войны» с братьями Райт

Как говорится в книге «Братья Райт. Люди, которые научили мир летать», интерес к авиации у Кертисса возник, когда аэронавт Том Болдуин попросил его изготовить легкий мотор для дирижабля.

Начиная с 1904-го Гленн стал поставлять ему запчасти. Однажды в 1906 году, будучи в Дейтоне, Кертисс и Болдуин посетили знаменитых братьев Райт в их мастерской. Болдуин подумал тогда, что Кертисс задает братьям слишком много вопросов, но, как он позже сказал, «они были откровенны как школьники».

А через год Кертисс познакомился с одним из основоположников телефонии Александром Беллом, который назначил его «директором по экспериментам» в своей Ассоциации воздушных испытаний.

Уже в 1909 году Керисс вместе с богатым энтузиастом авиации Огастасом Херрингом основал фирму «Херринг-Кертисс» по производству летательных аппаратов. Они занялись строительством самолетов с элеронами, «маленькими крыльями», предназначенными для управления углом крена самолета.

К сожалению, братья Райт решили, что Кертисс «украл» их метод под названием «перекашивание крыла» (хотя задолго до них эту идею выдвигало минимум восемь человек, и элероны использовались даже в воздушных змеях) и отправили изобретателю письмо, где заявили, что его конструкция нарушает их права, и запретили ему летать или продавать свои самолеты. Конечно, Кертисс поступил наоборот — продолжил работать и вдобавок стал оформлять на каждый прием патент, чтобы потом использовать это в войне против братьев. Так, патент на злополучные элероны он получил в 1911-м.

Гленн Кертис в 1909 году. Фото: wikimedia.org

После этого отношения у братьев Райт и Кертисса испортились, и они вступили в затяжную «патентную войну» с исками на круглую сумму. Вражда стала подходить к концу только в Первую мировую, уже после того, как один из братьев, Уилбур, умер (в 1912-м), а другой, Орвилл, продал свою долю и отошел от дел (в 1915-м). В 1917-м США нуждались в боевой авиации, а патентные войны истощали как фирму Кертисса, так и компанию-преемника фирмы братьев Райт, поэтому власти оказали давление на обе организации, чтобы решить давнишний спор. Они приняли решение о создании кросс-лицензионной организации, которой компании-участники должны были платить скромный гонорар взамен на право использовать технологии друг друга.

Хотя официальная «патентная война» закончилась, суды продолжались до 1920-х. По иронии судьбы, Wright Aeronautical Corporation, которая была преемником фирмы братьев Райт, в 1929 году слилась с компанией Кертисса. В итоге образовалась корпорация Curtiss-Wright, которая существует и сегодня, работая в сфере аэрокосмонавтики.

Тот самый полет 110 лет назад (но без поезда)

Стоит отметить, что Кертисс не боялся подниматься в воздух на собственных самолетах (видимо, после поездки на мотоцикле без тормозов его уже ничего не пугало). Так, 4 июля 1908 года он пролетел 1550 метров и в итоге выиграл научный американский трофей и приз в размере 2500 долларов. Это считалось первым в Америке объявленным публичным полетом летательного аппарата тяжелее воздуха.


Тот самый полет на самолете June Bug. Фото: wikipedia.org

После этого Кертисс часто устраивал воздушные соревнования и демонстрационные полеты через Северную Америку для продвижения своей продукции. Так, в 1909-м он установил мировой рекорд скорости на самолете 74,8 км/ч во французском Реймсе.

А 29 мая 1910-го, 110 лет назад, Кертисс вылетел из Олбани в Нью-Йорк, чтобы совершить первый междугородный рейс между двумя крупными городами США (без поезда в качестве соперника). Он преодолел смешные по современным меркам 220 километров примерно за четыре часа, дважды останавливаясь на заправку. В итоге Кертисс действительно выиграл приз в 10 000 долларов, предложенный издателем Джозефом Пулитцером.

А 8 июня 1911 года Кертисс получил лицензию пилота США под номером 1 от Аэроклуба Америки. Причем первая партия лицензий выдавалась в алфавитном порядке, и Уилбур Райт получил лицензию под номером 5.

«Отец военно-морской авиации»

Кертисс оставил значительный след и в военной авиации. Именно он создал биплан Модель «D», который стал первым самолетом, взлетевшим с корабля. В 1910-м Гленн обучал первых военно-морских летчиков США в основанном им же лагере в Сан-Диего (который еще называют «местом рождения военно-морской авиации»). Зимой того же года Кертиссу удалось разработать поплавок (понтон), который позволял взлетать и приземляться на воду, что очень заинтересовало военное руководство. Позже изобретатель начал продавать свои гидросамолеты Triad A-1, оснащенные и убирающимися колесами, и поплавками, что делало их первыми самолетами-амфибиями.

Благодаря тому что он обучил первых пилотов флота и построил им первый самолет, Кертисс считается в США «отцом военно-морской авиации».

В Первую мировую войну фирма Кертисса поставляла правительству несколько моделей самолетов, в частности, H-12 — гидросамолет с двумя двигателями, который изначально предназначался для перелета через Атлантический океан, а в итоге стал единственным разработанным и построенным в США самолетом, принимавшим участие в боевых действиях в Первой мировой. Также на счету американца были JN-4 «Jenny» для армии и знаменитый гидросамолет N-9 для флота, тысячи единиц которого впоследствии отправились в армии США, Канады и Великобритании.

В войну бизнес Кертисса процветал, а количество рабочих мест значительно увеличилось. Однако мир принес отмену военных контрактов. Так что в 1920-м Кертисс обналичил свои акции в компании на 32 миллиона долларов и удалился во Флориду. Он продолжал числиться директором фирмы, но по факту был только советником по дизайну.

Гленн Кертисс на обложке журнала Time 13 октября 1924 года. Фото: wikimedia.org

Но на этом Гленн не успокоился. Переехав во Флориду, он основал 18 корпораций, работал в гражданских комиссиях, разработал план нескольких городов и даже изобрел предшественника современного «дома на колесах».

Незадолго до смерти Кертисс спроектировал бесхвостый самолет с V-образным крылом и шасси как у трехколесного велосипеда, который, как он надеялся, можно было продавать по цене семейного автомобиля.

Кто знает, чего бы еще достиг этот человек, если бы в 52 года у него не случился приступ аппендицита. Кертисс умер 23 июля 1930 года в Буффало, штат Нью-Йорк, от осложнений после аппендэктомии.

Посмертно Гленн Кертисс был признан одним из выдающихся людей своего поколения, без которого авиация была бы совсем иной. Он был введен в несколько залов славы воздухоплавания на национальном и международном уровне, а его имя носят школы и парки в США.

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Вспоминаем этого выдающегося человека, который запомнился не только своими изобретениями, но и многолетней войной с братьями Райт.
 
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