Источник материала: Кировец

В целях профилактики производственного травматизма в организациях Могилевской области в период с 1 по 30 июня 2020 года проводится месячник безопасного труда в субъектах малого и среднего предпринимательства на основе дистанционной диагностики по соблюдению норм и правил охраны труда. Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте требования охраны труда!

В целях повышения ответственности организаций малого предпринимательства за обеспечение здоровых и безопасных условий труда объявлен месячник безопасного труда в субъектах малого и среднего предпринимательства. Его цель – профилактика производственного травматизма, устранение нарушений требований законодательства об охране труда в организациях малого и среднего предпринимательства.

В ходе месячника руководителям организаций необходимо обеспечить проведение мероприятий: провести проверку состояния охраны труда в организации, в том числе на предмет соответствия технологических процессов требованиям безопасности, состояния рабочих мест, соответствия оборудования нормативным правовым актам, техническим нормативным правовым актам по охране труда; обеспечить своевременное и качественное проведение проверки знаний и инструктажей по охране труда работников; принять меры по укреплению трудовой и производственной дисциплины, исключив возможность нахождения на работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения; обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами их выдачи; усилить контроль за соблюдением работающими требований норм и правил по охране труда.

Анна Повечеровская, начальник отдела труда, заработной платы и занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите

райисполкома.