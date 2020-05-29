Беларусь поможет работадателям в период пандемии COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским работодателям государство окажет поддержку. Им предоставят субсидии для выплаты сотрудникам зарплат не ниже минимального уровня по стране. Указ подписал Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Это и госпредприятия, и коммерческие организации. Порядок предоставления простой и прозрачный и направлен в соответствии с требованиями главы государства на оказание точечной помощи именно тем работникам и тем организациям, которые в этом нуждаются», – указал первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Андрей Лобович.

Рассчитывать на помощь смогут те работодатели, которые в период с начала мая по конец июля оказались в непростом финансовом положении из-за пандемии. К примеру, предприятие работало частично либо вовсе простаивало. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ней будут принимать в течение 10 рабочих дней.

Также Александр Лукашенко продлил сроки оказания адресной социальной помощи. Так малообеспеченные граждане, у которых в мае июле истекает срок предоставления пособия, смогут получать его до конца августа.