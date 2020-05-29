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Беларусь поможет работадателям в период пандемии COVID-19
29.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским работодателям государство
Рассчитывать на помощь смогут те работодатели, которые в период с начала мая по конец июля оказались в непростом финансовом положении из-за пандемии. К примеру, предприятие работало частично либо вовсе простаивало. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ней будут принимать в течение 10 рабочих дней.
Также Александр Лукашенко продлил сроки оказания адресной социальной помощи. Так малообеспеченные граждане, у которых в мае июле истекает срок предоставления пособия, смогут получать его до конца августа.
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Им предоставят субсидии для выплаты сотрудникам зарплат не ниже минимального уровня по стране.
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