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В Гомельском районе горел сарай, рассматривается версия поджога
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 мая около девяти часов вечера случился пожар в деревне Залядье Гомельского района.
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Сарай принадлежит 32-летнему мужчине. В результате происшествия никто не пострадал. Причина загорания выясняется, рассматривается версия поджога.
На предыдущей неделе в Копыльском районе загорелись бункеры для хранения зерна.
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Новости Беларуси. 28 мая около девяти часов вечера случился пожар в деревне Залядье Гомельского района. По сведениям Гомельского ОУМЧС, горел кирпичный сарай....
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