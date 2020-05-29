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В Гомельском районе горел сарай, рассматривается версия поджога

29.05.2020 09:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 мая около девяти часов вечера случился пожар в деревне Залядье Гомельского района. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, горел кирпичный сарай. Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в постройке. 

Сарай принадлежит 32-летнему мужчине. В результате происшествия никто не пострадал. Причина загорания выясняется, рассматривается версия поджога. 

На предыдущей неделе в Копыльском районе загорелись бункеры для хранения зерна.

Во время пожара они были пусты – подробности здесь

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Новости Беларуси. 28 мая около девяти часов вечера случился пожар в деревне Залядье Гомельского района.  По сведениям Гомельского ОУМЧС, горел кирпичный сарай....
 
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