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Сегодня день рождения у Аршавина и Титова. А вы помните звезд российского футбола 2000-х?

29.05.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 мая свои дни рождения отмечают, возможно, самые креативные футболисты России 2000-х, — Егор Титов и Андрей Аршавин. Титов был сердцем «Спартака», который обыгрывал «Реал», «Арсенал» и «Интер», а Аршавин запомнился покером в ворота «Ливерпуля за «Арсенал» и невероятной игрой за питерский «Зенит». А помните, кто еще был на виду в российском футболе в 2000-е?

Фото: Reuters, официальные сайты клубов.

 

 
 
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29 мая свои дни рождения отмечают, возможно, самые креативные футболисты России 2000-х, - Егор Титов и Андрей Аршавин.
 
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