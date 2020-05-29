Сегодня день рождения у Аршавина и Титова. А вы помните звезд российского футбола 2000-х?

Источник материала: Tut.by

29 мая свои дни рождения отмечают, возможно, самые креативные футболисты России 2000-х, — Егор Титов и Андрей Аршавин. Титов был сердцем «Спартака», который обыгрывал «Реал», «Арсенал» и «Интер», а Аршавин запомнился покером в ворота «Ливерпуля за «Арсенал» и невероятной игрой за питерский «Зенит». А помните, кто еще был на виду в российском футболе в 2000-е?

Фото: Reuters, официальные сайты клубов.