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Биатлонистка Дарья Блашко: Если кто-то думает, что захотел и поменял страну — это легко и классно, вы ошибаетесь
Источник материала: Партизан
Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как ей далось решение о переходе в команду Украины из Беларуси в 2017 году.
Честно говоря, это было очень сложно. Всегда такой шаг обдумывается со всех сторон. Это не было легким решением.
Если кто-то думает, что захотел и поменял страну — это легко и классно, вы ошибаетесь. Это не так. Я понимала, через что мне придется пройти.
Сложно было во второй сезон [карантина]. Первый прошел быстро, очень легко. Смена места жительства, команды, много нюансов по документам, плюс тренировочный процесс — так и не замечаешь, как проходит сезон.
А что касается второго года, ты уже успокоился, все утряслось. Ты смотришь соревнования и думаешь: "Как? Почему же ты не бегаешь?"
Карантин в любом случае отражается на любом спортсмене. Я еще не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я пока вижу плюсы и совсем маленькие минусы, которые исправимы, — приводит слова Блашко, произнесенные во время прямого эфира в Инстаграме Ukrainian Biathlon News,
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Биатлонистка Дарья Блашко: Если кто-то думает, что захотел и поменял страну — это легко и классно, вы ошибаетесь
Биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как ей далось решение о переходе в команду Украины из Беларуси в 2017 году.
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