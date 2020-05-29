Здесь живет любовь!

Взять ли на воспитание в свою семью ребенка-сироту? Справлюсь ли я? Как к этому отнесутся родные? Это сложно – воспитывать чужого ребенка. А вдруг – плохая наследственность? Что из него вырастет? Эти и другие вопросы часто возникают у людей, которые задумываются над проблемой приемного родительства. Они вроде бы и готовы принять в свою семью мальчика или девочку, оставшихся без попечения близких, но боятся. Опытом замещающего родительства с нами поделились приемная мама Ирина Кондратьевна Высоких и приемный отец Олег Викторович Закревский.

Проживает семья Закревских-Высоких в деревне Домашаны, по улице с красивым названием Цветочная. История приемной семьи Ирины Высоких и Олега Закревского началась 5 октября 2009 года, когда супруги приняли на воспитание ребенка своей дальней родственницы – маленькую Полину. Тогда в семье Олега и Ирины уже росли трое родных дочерей: Екатерина, Анастасия и Елизавета. С первых дней в новой семье Полина была окружена заботой и любовью. Ирина Кондратьевна старалась дать Полине такое же воспитание, как и своим родным дочерям, научить девочку тому, что умели остальные, обеспечить ребенка всем самым лучшим. И так, очень скоро из тети Иры и дяди Олега супруги превратились просто в маму и папу.

– Решение принять на воспитание к себе Полину мы с супругом приняли незамедлительно, – вспоминает приемная мама Ирина Высоких. – Тогда вместе с Полиной мы забрали и ее родную сестру Александру. Но скоро Александра была передана на воспитание ее родному отцу. А Полина осталась жить с нами. Не могу сказать, что нам было сложно воспитывать приемного ребенка. Мы не выделяли ее каким-то образом. Она была просто ребенком для нас, таким же любимым и требующим заботы, как наши родные девочки.

С самого детства родители искали в девочке ту «изюминку», которая была именно в ней. Полина занималась рисованием, плаванием, прыжками в воду, художественной гимнастикой. Однако, все это как-то «не приживалось». Пока в пять лет Полина не села за фортепиано. С тех пор девочка никогдане расстается с инструментом.

– Хорошо помню свой первый урок в музыкальной школе и своего первого учителя Оксану Бондаревич, – с теплотой рассказывает улыбчивая девочка. – У меня было все, что нужно для урока: нотная тетрадочка, карандаши, ластик. Я с интересом ждала, что же мне будет говорить учитель. И каково было мое удивление, когда мы на первом уроке обводили на первых двух страницах в тетради мои ладони и подписывали пальцы: 1,2,3,4,5! Это сейчас я все это знаю, а тогда даже не представляла, зачем мы это делаем. С каждым годом у меня получалось играть все лучше и лучше. Именно тогда я и поняла, что музыка – это мой путь.

Отучившись 4 года в Озерицкослободской школе, семья приняла решение: продолжить дальнейшее обучение в гимназии-колледже искусств им. И.О.Ахремчика в городе Минске.

Для поступления Полина дополнительно занималась с репетиторами по сольфеджио, музыке, математике, языкам. Но главным репетитором для девочки была мама. Ежедневно, под руководством мамы Иры, Полина писала 3-4 диктанта на русском и белорусском языках. Было сложно, но, как говорит Полина, она шла напролом, как танк!

– В дни вступительных экзаменов все близкие люди меня поддерживали, – рассказывает Полина. – Это родители, сестры, учителя из школы, репетиторы. Для меня эта поддержка была очень важна! Со своим первым учителем Оксаной Адольфовной я общаюсь и сейчас.

Стоит отметить, что обучение в новом учебном заведении с музыкальной направленностью было намного сложнее, чем в местной школе. Однако, Полина даже не думала сдаваться! Еслиполучала не очень высокую отметку, девочка не расстраивалась. Для нее это было сигналом, что в данном вопросе она должна приложить больше усилий. И невысокая отметка дополнялась высокой. Девочка признается, что иногда спала по пять часов в сутки. Полина подчеркивает, что своих успехов она никогда бы не достигла без участия мамы, без ее веры и любви, без маминого огромного сердца. И, уже по итогам первого курса обучения в гимназии, в пятом классе Полина была удостоена звания «Ученик года».

– Я к музыке отношусь серьезно, – рассказывает девушка. – Никогда не откладываю работу на «завтра». Нужно выучить какое-то произведение – учу. Даже, если у меня в запасе есть месяц-два. Я понимаю, что вместо меня его не выучит никто! Многие мои одноклассники просят меня, чтобы я послушала, как они играют и высказала свое мнение. Они называют меня профессионалом в своем деле. Я всегда рада помочь друзьям.

Полина участник и победитель многих фестивалей и конкурсов. Среди них Открытый областной конкурс белорусской и польской музыки им. С Монюшко, II Международный конкурс исполнительских искусств «Весенний звездопад», I Открытый фестиваль-конкурс «Ступени совершенства» и др. В 2020 году девочка принимала участие в отчетном концерте гимназии-колледжа искусств им. И.О. Ахремчика, который проходил в Белорусской государственной филармонии.

Год назад в семье появилось еще двое приемных детей. Ирина и Олег приняли на воспитание братьев-погодок Алексея и Виктора. Сразу мальчиков взяли только на лето, но потом «прикипели». Приемный отец Олег Викторович признается, что всегда хотел, чтоб в их семье появился мальчик. А тут сразу двое! В семье дети стремительно осваиваютновые умения. Алексей и Виктор научились разговаривать, пользоваться столовыми приборами, одеваться, ухаживать за собой, кататься на велосипеде и роликовых коньках. Папа учит приемных сыновей ухаживать за домашними животными, пользоваться инструментами, чинить машину, ремонтировать забор… Словом, знать и выполнять любую мужскую работу.

Алексей и Виктор – активные дети. Мальчики успешно адаптировались в детском саду, с удовольствием общаются с другими детьми, осваивают азы грамматики и арифметики.

– Одно из наших любимых занятий – поездки и путешествия с отцом, — раскрывает семейные секреты Полина. – Это не обязательно должны быть далекие поездки. Папе можно задать любой вопрос: об известном человеке, памятнике, городе, событии. Он расскажет целую историю, слушать которую невероятно интересно! Это, можно сказать, еще один такой образовательный момент для нас, его детей. Когда не в книжке прочтешь, а своими глазами все увидишь.

Семья Ирины Высоких и Олега Закревского верующая. В самом конце Цветочной улицы, в метрах трехстах от дома, где проживает семья, расположен Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь. Ирина Кондратьевна и вся ее семья часто бывают в этом намоленном веками месте. Как признается мама, с детства ее девочки проводили время в обществе послушниц монастыря. Здесь всегда можно поговорить по душам, спросить совета или просто подумать. И кто знает, может быть именно он наполняет супругов силой, терпением и любовью к ближним.

Кем станут в будущем Полина, Алексей и Виктор – покажет время. Сегодня можно сказать с уверенностью одно: они вырастут добрыми и порядочными людьми.

Приемным родителям Ирине Кондратьевне Высоких и Олегу Викторовичу Закревскому хочется пожелать крепкого здоровья, терпения, родительской мудрости и любви.

ГУО «Смолевичский СПЦ».











