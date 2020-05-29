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Трамп подписал указ о регулировании соцсетей для защиты свободы слова

29.05.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей для защиты свободы слова

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет правительству осуществлять надзор за социальными сетями, сообщает Washington Post.

Он отметил, что соцсети не являются нейтральной площадкой, какой позиционируют себя.

По словам Трампа, руководство соцсетей прибегает к политической цензуре.

Американский лидер не исключил, что Twitter мог быть уже закрыт, если бы это зависело от него.

Добавим, что недавно Twitter отметил два поста Трампа в этой соцсети как потенциально вводящие в заблуждение.

После этого президент СШа подписал указ, направленный на изменение федерального закона, который избавил технологические компании от судебного преследования или привлечения к ответственности за большинство сообщений, фотографий и видео, размещенных пользователями на их сайтах.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет правительству осуществлять надзор за социальными сетями, сообщает Washington Post. Он отметил, что соцсети...
 
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