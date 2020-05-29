Лето — самое благоприятное время, когда необходимо использовать все имеющиеся возможности для оздоровления ребенка. Летом дети должны быть на свежем воздухе как можно дольше. Прогулки, игры, физкультурные занятия — лучший отдых.

Важно организовать с детьми игры, полезные для развития, расширяющие кругозор и знания ребенка. Гуляя в парке, у реки, да и просто во дворе, можно найти множество предметов и объектов живой природы, чтобы их описать, придумать рассказ или развить мелкую моторику. Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми. Вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, голоса птиц, звуки ветра, дождя и т.д. — это развивает слуховое внимание.

Игры с родителями — это неотъемлемая часть развития детей. Это и укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают родителей и детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника игра — «единственный способ освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого — «единственный способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым».

Выбирайте игры, доступные вашему ребенку. Кроме отличного настроения, игры способствуют улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и родителей.

Максимально используйте для укрепления здоровья эффективные и доступные закаливающие средства — солнце, воздух и воду.

Многие дети любят играть на песке около воды. Периодически они сами забегают в воду. Такой вариант — отличная закаливающая процедура.

В деревне или на даче позвольте ребенку по утрам бегать босиком по росе. Кратковременное воздействие холодной воды на стопы приводит к тому, что сосуды стоп и одновременно сосуды носоглоточной области сужаются, а затем резко расширяются. В результате кровообращение в области носоглотки усиливается, создавая надежную преграду для болезнетворных бактерий и вирусов. Кроме того, хождение по росе считается профилактикой плоскостопия.

Однако не забывайте, что солнышко не только греет, но и обжигает. Всегда носите головной убор, наносите солнцезащитный крем, соблюдайте питьевой режим.

Водичка бывает опасной! Никогда не оставляйте детей вблизи открытой воды без надзора взрослых. Не переохлаждайтесь, купаясь.

За насекомыми нужно наблюдать с осторожностью: помните, что укусы пчел, ос, клещей для детей опасны. Используйте репелленты.

Впереди у вас — три месяца летнего отдыха, общения с детьми и хорошего отдыха.

Алла БОРОВСКАЯ, воспитатель дошкольного образования ГУО «ЦКРОиР Смолевичского района»