УКРАЛ АККУМУЛЯТОРЫ

В поселке Октябрьский неизвестный злоумышленник из автомобиля, принадлежащего индивидуальному предпринимателю из Минска, тайно похитил две аккумуляторные батареи. Транспортное средство было припарковано вблизи одного из домов поселка, однако это не смутило вора. Своими действиями он причинил хозяину имущественный вред на 600 рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ, правоохранителями проводятся мероприятия по установлению личности вора.

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ» ВОР БУДЕТ ЗАДЕРЖАН

Еще одна «автомобильная» кража зарегистрирована на прошлой неделе. Так, в милицию обратился пенсионер из деревни Прилепы и сообщил, что неизвестный злоумышленник путем свободного доступа из автомобиля, который был припаркован в гаражном кооперативе в Смолевичах, украл аккумуляторную батарею стоимостью больше ста рублей.

Возбуждено уголовное дело. Напомним, что тайное похищение имущества (кража)

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

НАШЕЛ КАРТОЧКУ – ВЕРНИ ХОЗЯИНУ

Пенсионер из Минска 18 мая потерял банковскую карту. На следующий день он заметил, что кто-то, совершая различные покупки в различных магазинах поселка Октябрьский Смолевичского района, похитил с карт-счета 600 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что преступление совершил Н. 1979 г.р., проживающий в садовом товариществе «Раница» вблизи деревни Яловица.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК РБ. В соответствии с законом, хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

ВОР ЗАХОТЕЛ ПОЗВОНИТЬ?..

У жительницы деревни Калюга на автобусной остановке неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий ей мобильный телефон «Huawei» стоимостью 199 рублей.

После проведенной проверки РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

«ПОБЛАГОДАРИЛА» ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО

Безработная жительницы деревни Приборье, находилась в гостях у односельчанина. Уходя, женщина прихватила 425 рублей, которые лежали на кухонном столе.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ после проверки, проведенной отделом уголовного розыска Смолевичского РОВД.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.