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За курение в постели грозит штраф. Что нужно знать белорусам об обновлённых Правилах пожарной безопасности

29.05.2020 10:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси вступили в силу новые Правила пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За курение в постели белорусам теперь грозит штраф до 30 базовых величин.

За курение в постели грозит штраф. Что нужно знать белорусам об обновлённых Правилах пожарной безопасности

Нововведения авторы документа обосновали, основываясь на сухой статистике. Так, например, по вышеназванной причине в 2019 году в стране погибли почти 200 человек, то есть практически каждая вторая жертва пожара.

Эта печальная статистика, несмотря на общее снижение человеческих жертв при чрезвычайных ситуациях, сохраняется не первый год. В соответствии с новыми правилами административный процесс теперь может быть начат из-за непотушенного окурка или спички, брошенных с балкона или, например, в мусоропровод. Кроме того, штраф грозит и за пользование лифтом во время пожара. Сейчас спасатели проводят масштабную информационную компанию.

За курение в постели грозит штраф. Что нужно знать белорусам об обновлённых Правилах пожарной безопасности

Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Начали данную акцию мы в домах малосемейного типа и в общежитиях. Ведь именно в таких домах ежедневно лифтами пользуются более сотни человек. И каждый раз, вызывая лифт, граждане будут обращать внимание на яркие и очень важные советы от спасателей.

За курение в постели грозит штраф. Что нужно знать белорусам об обновлённых Правилах пожарной безопасности

За курение в постели грозит штраф. Что нужно знать белорусам об обновлённых Правилах пожарной безопасности

Новые Правила пожарной безопасности вступили в силу с 24 мая. Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте МЧС в разделе «Законодательство».

Люди в материале: Владимир Клабук

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси вступили в силу новые Правила пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За курение в постели белорусам...
 
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