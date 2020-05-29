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За курение в постели грозит штраф. Что нужно знать белорусам об обновлённых Правилах пожарной безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси вступили в силу новые Правила пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За курение в постели белорусам теперь грозит штраф до 30 базовых величин.
Нововведения авторы документа обосновали, основываясь на сухой статистике. Так, например, по вышеназванной причине в 2019 году в стране погибли почти 200 человек, то есть практически каждая вторая жертва пожара.
Эта печальная статистика, несмотря на общее снижение человеческих жертв при чрезвычайных ситуациях, сохраняется не первый год. В соответствии с новыми правилами административный процесс теперь может быть начат из-за непотушенного окурка или спички, брошенных с балкона или, например, в мусоропровод. Кроме того, штраф грозит и за пользование лифтом во время пожара. Сейчас спасатели проводят масштабную информационную компанию.
Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Новые Правила пожарной безопасности вступили в силу с 24 мая. Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте МЧС в разделе «Законодательство».
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За курение в постели грозит штраф. Что нужно знать белорусам об обновлённых Правилах пожарной безопасности
Новости Беларуси. В Беларуси вступили в силу новые Правила пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За курение в постели белорусам...
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