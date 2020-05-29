Сколько пасты выдавить на щетку? Стоматолог отвечает на простой вопрос

Источник материала: Tut.by

Многие выдавливают зубную пасту жирной полосочкой вдоль щетки, потому что их так научила реклама. А как нужно на самом деле? На « Простой вопрос » отвечает стоматолог-терапевт Жанна Романович.



Жанна Романовичврач стоматолог -терапевт первой категории врач-терапевт первой категории

— Чтобы почистить зубы, взрослому человеку достаточно горошины зубной пасты — это принятый стандарт. Все, что показано в рекламе, скорее маркетинг.

Паста помогает очистить зубы — убрать налет, а если в ней есть дополнительные компоненты, то может помочь и с другими проблемами полости рта (например, травы или антисептик в составе справляются с воспалительным процессом, фтор — укрепляет зубную эмаль и т.д.). Однако вне зависимости от этого в большинстве паст есть пенообразующий элемент, благодаря которому вспенится и горошина. Если же этой пены будет слишком много — человек может не заметить, что на зубах остался налет и не до конца провести гигиеническую процедуру.

Ребенку нужно выдавливать на щетку всего следы пасты. Этого достаточно, чтобы почистить зубы, и обезопасить малыша от того, что он может проглотить много пены из-за неумения сплевывать.

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