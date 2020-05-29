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Магнитная аномалия в Атлантике растет. Ученые не могут предсказать, чем это грозит Земле

29.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Магнитная аномалия в Атлантике растет. Ученые не могут предсказать, чем это грозит Земле

Напрашивается фраза, как из блокбастера — «Она растет и разножается!». Глядя на кадры со спутников Европейского космического агентства: аномалия в Южной Атлантике становится все больше, данные подтверждают — атмосферное явление формирует собственное второе ядро и оно проявляется ближе к африканскому побережью.

Напомним, Южно-Атлантическую аномалию ученые обнаружили в 2011 году. Уже тогда она была огромной — от Южной Америки до юга африканского континента. По последним данным сейчас она достигла огромных размеров — почти 8 миллионов квадратных километров.

Внутри «пятна» магнитное поле Земли в разы слабее, чем снаружи. На уровне моря его напряженность такая, как на высоте примерно в 1000 километров. Образно говоря, аномалия представляет собой эдакую прореху в магнитосфере планеты – оболочке, которая защищает все живое от вредного воздействия космического излучения и солнечного ветра. Тем и пугает. Потому что процессы, которые приводят к появлению подобных прорех, не прояснены. А стало быть, дальнейшее их поведение пока непредсказуемо. Вдруг такие пятна-прорехи покроют всю планету? Дырявый «зонтик» — плохая защита от вредного излучения, пишет сайт kp.ru

Магнитная аномалия в Атлантике растет. Ученые не могут предсказать, чем это грозит Земле

Но это не единственное, что внушает уже не просто опасения, а серьезную тревогу исследователям. Геофизики шепотом обсуждают не иначе, как скорую смену магнитных полюсов Земли, когда Южный магнитный полюс станет Северным и наоборот.

Полюса-то уже смещаются. Причем с ускорением. Северный магнитный – двигается из района канадского острова Элсмир в сторону России — в Сибирь. Его скорость с 1904 года увеличилась с 15 километров в год до 60.

Южный полюс за это время покинул Антарктиду и вышел в Индийский океан, сообщает издание. И тут уже дело может закончится катаклизмом библейских масштабов.

Чем страшна геомагнитная инверсия? Ученые обращают внимание наше на главную опасность — она не в итоге переполюсовки, а в самом процесс. По некоторым оценкам, он может затянуться на сотни, а то и на тысячи лет. Весьма вероятно, что в процессе напряженность геомагнитного поля катастрофически снизится — в десять раз, а то и больше, говорится на сайте издания. На какое-то время Земля «ощетинится» десятками магнитных полюсов. Это — в лучшем случае. В худшем — поле и вовсе исчезнет. Что тут же лишит Землю магнитосферы. А совсем без «зонтика» жизнь долго не протянет. Не говоря уже о цивилизации, электрические сети которой быстро «спалят» даже скромные солнечные вспышки.

Магнитная аномалия в Атлантике растет. Ученые не могут предсказать, чем это грозит Земле

Но даже предполагая, что переполюсовки все-таки случались в прошлом, следует признать, что жизнь на Земле сохранилась. Возможно, магнитные катаклизмы не столь страшны, как их некоторые малюют. А возможно, жизнь куда более устойчивая, чем принято считать. Или инверсии — это все-таки заблуждения мнительных исследователей.

https://grodnonews.by

 
 
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Напрашивается фраза, как из блокбастера — «Она растет и разножается!». Глядя на кадры со спутников Европейского космического агентства: аномалия в Южной Атлантике...
 
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