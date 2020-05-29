Брестчанин расплатился в такси сувенирной банкнотой и получил сдачу реальными деньгами

Источник материала: ОНТ

Безработный житель Бреста заплатил за поездку в такси сувенирной банкнотой, а сдачу получил реальными деньгами. О подробностях информирует УВД Брестского облисполкома.

39-летний таксист заявил о мошенничестве в Московский РОВД Бреста. Мужчина рассказал, что выехал на ночной вызов, забрал клиента и доставил его в указанное место. Пассажир предложил заплатить за поездку иностранной валютой. Таксист получил купюру в 200 евро и пояснил пассажиру, что ему не хватит денег на сдачу. Клиент оказался на удивление щедрым и согласился взять имеющиеся 290 рублей.

На утро водитель такси отправился в банк для проверки полученной купюры на подлинность. Выяснилось, что купюра в 200 евро – сувенирная.

Правоохранители установили, что нечестный обмен совершил 35-летний неработающий житель Бреста. Действиям мужчины дали правовую оценку.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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