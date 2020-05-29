ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брестчанин расплатился в такси сувенирной банкнотой и получил сдачу реальными деньгами

29.05.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Брестчанин расплатился в такси сувенирной банкнотой и получил сдачу реальными деньгами

Безработный житель Бреста заплатил за поездку в такси сувенирной банкнотой, а сдачу получил реальными деньгами. О подробностях информирует УВД Брестского облисполкома.

39-летний таксист заявил о мошенничестве в Московский РОВД Бреста. Мужчина рассказал, что выехал на ночной вызов, забрал клиента и доставил его в указанное место. Пассажир предложил заплатить за поездку иностранной валютой. Таксист получил купюру в 200 евро и пояснил пассажиру, что ему не хватит денег на сдачу. Клиент оказался на удивление щедрым и согласился взять имеющиеся 290 рублей.

На утро водитель такси отправился в банк для проверки полученной купюры на подлинность. Выяснилось, что купюра в 200 евро – сувенирная.

Правоохранители установили, что нечестный обмен совершил 35-летний неработающий житель Бреста. Действиям мужчины дали правовую оценку.

Фото: УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безработный житель Бреста заплатил за поездку в такси сувенирной банкнотой, а сдачу получил реальными деньгами. О подробностях информирует УВД Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В стиле Дикого Запада. Группа IOWA выпустила клип «Потанцуй со мной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика