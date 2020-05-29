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Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит

29.05.2020 11:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что важно в отношениях между юношами и девушками, мужчинами и женщинами? Конечно, это любовь, забота, внимательность к мелочам. А ещё очень важно уметь делать красивые фотографии своей второй половинки. И если парни обычно не жалуются, то девушки часто остаются недовольны своими партнёрами. 

В какой-то момент представительницы прекрасного пола больше не смогли сдерживать своё негодование и решили выяснить: действительно ли мужчины фотографируют хуже или это только так кажется. Результат проверки смотрите ниже. 

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/madisonhaas131

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/smileykyleigh78

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/miasarash

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/shelb_lorcher

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/dixielioness

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/katiwirtz

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/rubyyfrankish

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/courtsjoyce

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/annaclendening

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/jadentolson

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: twitter.com/oliviafarmerr_

Кстати, ещё в отношениях очень важно хорошее чувство юмора.

Вот несколько примеров, когда скучно не бывает (здесь подробнее). 

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Что важно в отношениях между юношами и девушками, мужчинами и женщинами? Конечно, это любовь, забота, внимательность к мелочам. А ещё очень важно уметь делать...
 
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