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Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Источник материала: СТВ
Что важно в отношениях между юношами и девушками, мужчинами и женщинами? Конечно, это любовь, забота, внимательность к мелочам. А ещё очень важно уметь делать красивые фотографии своей второй половинки. И если парни обычно не жалуются, то девушки часто остаются недовольны своими партнёрами.
В какой-то момент представительницы прекрасного пола больше не смогли сдерживать своё негодование и решили выяснить: действительно ли мужчины фотографируют хуже или это только так кажется. Результат проверки смотрите ниже.
Кстати, ещё в отношениях очень важно хорошее чувство юмора.
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Что важно в отношениях между юношами и девушками, мужчинами и женщинами? Конечно, это любовь, забота, внимательность к мелочам. А ещё очень важно уметь делать...
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