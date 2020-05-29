ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродненской области подготовят к купальному сезону более 40 пляжей

29.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области подготовят к купальному сезону более 40 пляжей

В Гродненской области летом отдыхающих примут 42 пляжа, расположенных в более чем 40 зонах отдыха. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Уже готовы к сезону 32 зоны отдыха, на остальных работы вышли на завершающий этап. «Скошена трава, благоустроена территория, приведены в порядок малые архитектурные формы и кабинки для переодевания. Подсыпан песок на пляжах, очищено дно, установлены детские купальни и буйки», — рассказали в центре. Пляжи и зоны отдыха есть во всех районах области.

Души и питьевые фонтанчики оборудованы там, где это технически возможно. Например, так оснащены все пляжи в Гродно. В областном центре можно будет отдохнуть на Немане. Пляжи расположены в урочище Пышки, у спасательных станций «Лососно» и «Центральная» и на озере Юбилейном.

Начались и заборы проб воды в зонах отдыха. По результатам лабораторных исследований, во всех из них вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Спасатели-осводовцы заступили на дежурство. Специалисты напоминают, что безопасным отдых на воде может быть лишь в подготовленных для этого местах. Во время купального сезона в регионе будут работать 9 спасательных станций и 17 спасательных постов ОСВОД.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области летом отдыхающих примут 42 пляжа, расположенных в более чем 40 зонах отдыха. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестчанин расплатился в такси сувенирной банкнотой и получил сдачу реальными деньгами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика