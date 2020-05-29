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В Гродненской области подготовят к купальному сезону более 40 пляжей
29.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненской области летом отдыхающих примут 42 пляжа, расположенных в более чем 40 зонах отдыха. Об этом корреспонденту
Уже готовы к сезону 32
Души и питьевые фонтанчики оборудованы там, где это технически возможно. Например, так оснащены все пляжи в Гродно. В областном центре можно будет отдохнуть на Немане. Пляжи расположены в урочище Пышки, у спасательных станций «Лососно» и «Центральная» и на озере Юбилейном.
Начались и заборы проб воды в зонах отдыха. По результатам лабораторных исследований, во всех из них вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Спасатели-осводовцы заступили на дежурство. Специалисты напоминают, что безопасным
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В Гродненской области летом отдыхающих примут 42 пляжа, расположенных в более чем 40 зонах отдыха. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном...
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