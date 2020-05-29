В Гродненской области подготовят к купальному сезону более 40 пляжей

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области летом отдыхающих примут 42 пляжа, расположенных в более чем 40 зонах отдыха. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Уже готовы к сезону 32 зоны отдыха, на остальных работы вышли на завершающий этап. «Скошена трава, благоустроена территория, приведены в порядок малые архитектурные формы и кабинки для переодевания. Подсыпан песок на пляжах, очищено дно, установлены детские купальни и буйки», — рассказали в центре. Пляжи и зоны отдыха есть во всех районах области.

Души и питьевые фонтанчики оборудованы там, где это технически возможно. Например, так оснащены все пляжи в Гродно. В областном центре можно будет отдохнуть на Немане. Пляжи расположены в урочище Пышки, у спасательных станций «Лососно» и «Центральная» и на озере Юбилейном.

Начались и заборы проб воды в зонах отдыха. По результатам лабораторных исследований, во всех из них вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Спасатели-осводовцы заступили на дежурство. Специалисты напоминают, что безопасным отдых на воде может быть лишь в подготовленных для этого местах. Во время купального сезона в регионе будут работать 9 спасательных станций и 17 спасательных постов ОСВОД.

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