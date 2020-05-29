В стиле Дикого Запада. Группа IOWA выпустила клип «Потанцуй со мной»

Источник материала: Tut.by

Группа IOWA выпустила клип на песню «Потанцуй со мной». Ролик снимали еще до карантина на киностудии в Испании. По сюжету главная героиня оказывается втянутой в опасный мужской мир Дикого Запада. Но она легко обращается с оружием, ездит на лошади и танцует так, как будто никто не видит ее.

Сценарий предложила режиссер видео Таня Муиньо, она уже работала над клипами для IOWA, Монатика и Кэти Перри. Для Кати Иванчиковой он превратился в психологический эксперимент. Глядя на Катю сейчас, мало кому приходит в голову, что когда-то она, как и некоторые другие девчонки, сомневалась в себе и своей привлекательности. Она рассказывает:

— В детстве я казалась себе забавной. Постоянно бегала, пела, поднимала родным настроение. Я была чуть полненькой, с щечками, поэтому меня называли «мешочек», но с большой любовью. Однажды смотрела концерт по телевизору и мне в голову пришла мысль: «Я там буду, вместе с другими артистами петь на сцене». Но как? Ведь они такие красивые. Я почему-то была уверена, что некрасивая. Поэтому решила брать харизмой.

До 22 лет, кажется, мне не очень часто говорили комплименты. Я всегда была сложноустроенной. И когда меня хвалили, я не замечала, потому что чувствовала себя так, как обо мне говорили. Конечно, я никому не говорила о том, как не уверена в себе. Что несколько лет хотела исправить себе нос. Только потом начала понимать, что люди даже не замечают «наши пунктики». В тот момент, когда я поняла, что могу пойти и все исправить, стало ясно, что любят меня не за правый глаз или левое ухо, а за ту энергию и эмоции, которые я несу.

Рецепт Кати для всех девушек и женщин, которые чувствуют неуверенность в себе: возьмите паузу и спросите себя: «А чего вам действительно хочется?». Потом включайте музыку и танцуйте.

Песня «Потанцуй со мной» вошла в выпущенный в феврале альбом IOWA «#людимаяки».