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В стиле Дикого Запада. Группа IOWA выпустила клип «Потанцуй со мной»
Источник материала: Tut.by
Группа IOWA выпустила клип на песню «Потанцуй со мной». Ролик снимали еще до карантина на киностудии в Испании. По сюжету главная героиня оказывается втянутой в опасный мужской мир Дикого Запада. Но она легко обращается с оружием, ездит на лошади и танцует так, как будто никто не видит ее.
Сценарий предложила режиссер видео Таня Муиньо, она уже работала над клипами для IOWA, Монатика и Кэти Перри. Для Кати Иванчиковой он превратился в психологический эксперимент. Глядя на Катю сейчас, мало кому приходит в голову, что когда-то она, как и некоторые другие девчонки, сомневалась в себе и своей привлекательности. Она рассказывает:
— В детстве я казалась себе забавной. Постоянно бегала, пела, поднимала родным настроение. Я была чуть полненькой, с щечками, поэтому меня называли «мешочек», но с большой любовью. Однажды смотрела концерт по телевизору и мне в голову пришла мысль: «Я там буду, вместе с другими артистами петь на сцене». Но как? Ведь они такие красивые. Я почему-то была уверена, что некрасивая. Поэтому решила брать харизмой.
Рецепт Кати для всех девушек и женщин, которые чувствуют неуверенность в себе: возьмите паузу и спросите себя: «А чего вам действительно хочется?». Потом включайте музыку и танцуйте.
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Группа IOWA выпустила клип на песню «Потанцуй со мной». Ролик снимали еще до карантина на киностудии в Испании. По сюжету главная героиня оказывается втянутой в...
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