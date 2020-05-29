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Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране

29.05.2020 11:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Деятельность социальных сетей в США будет регулироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.

Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране

Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране

Этот документ заставит крупнейшие онлайн-платформы более агрессивно контролировать публикации в соцсетях. Компании лишились защиты от обвинений в клевете и теперь за содержание сообщений им может грозить уголовная ответственность.

Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране

Подписанию указа предшествовал конфликт Трампа с Twitter. Он возник после того, как два сообщения президента были отмечены маркировкой, которая указывает на недостоверность информации. Указ уже вызвал волну критики в стране. По мнению экспертов, это решение в ближайшее время будет оспорено в суде.

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Новости США. Деятельность социальных сетей в США будет регулироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.
 
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