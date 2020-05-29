Банк Дабрабыт запустил бесконтактную доставку карточек

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Доставка карточки по почте прямо в почтовый ящик доступна при заказе через мобильный банк. Владельца карточки идентифицируют через стандартную систему защиты в приложении. Те, кто обращается в банк впервые, могут пройти регистрацию через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). Почтовые расходы банк берет на себя – доставка полностью бесплатна.

Для доставки неактивированную карточку кладут в конверт и отправляют на указанный клиентом адрес в любой населенный пункт Беларуси. Это полностью безопасный способ доставки, так как без активации по карте невозможно совершать операции.

Для активации карточки нужно связаться с контакт-центром, пройти процедуру идентификации и сверку последних 4 цифр номера карточки.

Бесплатная доставка действует для всех личных дебетовых карточек. Сроки доставки зависят от графика работы почтовых отделений. Как правило, это занимает до 3 рабочих дней с момента отправки конверта с карточкой.

«Банк Дабрабыт хочет быть по-настоящему домашним банком для каждого, поэтому предоставляет все больше возможностей совершать операции в удаленном режиме: открыть депозит, взять кредит, обменять валюту и т.д. А теперь и для получения карточки не нужно идти в офис банка – доставка происходит бесконтактно», – отмечают в банке.