Прокуратура Быховского района информирует

Источник материала: Маяк Преднепровья

Прокуратурой Быховского района проведена проверка исполнения на территории Быховского района Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь , утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 № 834 (далее — Правила).

Проверкой установлено, что работа, проводимая Быховским УКП «Жилкомхоз» в исследуемой сфере не отвечает предъявляемым требованиям.

На момент проверки в Быховском УКП «Жилкомхоз» было зарегистрировано 190 домашних собак и кошек, в том числе: 43 кошки, 147 собак, из них потенциально опасных пород — 20. Данные цифры дают основание полагать, что далеко не все собаки и кошки зарегистрированы в установленном порядке.

Кроме того, должностными лицами Быховского УКП «Жилкомхоз» регистрация собак потенциально опасных пород производилась без предъявления владельцем справки о прохождении соответствующего обучения.

Не соблюдались при регистрации животных требования п. 12 Правил, которым установлено, что при регистрации собак, кошек их владельцам выдается регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного. При регистрации собак и кошек предприятием никогда не выдавались жетоны, в связи с их отсутствием. Жетоны и удостоверения установленного образца закуплены лишь после вмешательства прокуратуры.

Владельцев собак, кошек под роспись не знакомили с Правилами (в том числе не выдавались на руки), а также санитарными и ветеринарными правилами.

Согласно п. 4.6 Правил, владельцы собак обязаны своевременно вносить установленные для владельцев собак сборы. В связи с отсутствием надлежащего контроля за своевременной уплатой налогов, большая часть налога за владение собаками в районный бюджет не поступает.

Нарушения Правил содержания домашних животных распространены на всей территории города. Владельцы выгуливают собак без намордников и поводков в жилом секторе и местах отдыха граждан. При этом должностные лица коммунальной службы на эти нарушения не реагируют. Должностными лицами Быховского УКП «Жилкомхоз» за 2019 год — истекший период 2020 года проведено 12 рейдов (документально не подтверждены) по вопросам соблюдения гражданами Правил, однако ни одного нарушения выявлено не было, соответственно протоколы об административных правонарушениях не составлялись, что свидетельствует о формальном их проведении.

Отсутствие административной практики способствует безнаказанности и дальнейшему распространению данного вида правонарушений.

Проверкой установлено, что Быховским райисполкомом решение об установлении мест для выгула собак на момент проверки принято не было, вместе с тем, согласно сведениям Быховского УКП «Жилкомхоз» на территории г. Быхова имелось 4 специально оборудованных для этого места (по улице Советской; на территории бывшей взлетно-посадочной полосы; возле железнодорожного переезда вдоль ОАО «Быховский КОСЗ»; по улице Космонавтов). Однако с выездом на место установлено, что 3 площадки никоим образом не обустроены.

Из вышеизложенного следует, что количество площадок для выгула собак в г. Быхове и их расположение явно не соответствуют реальным потребностям жителей города.

Обязанности по отлову собак, кошек в населенных пунктах Быховского района решением райисполкома от 09.03.2020 № 12-18 делегированы Быховскому УКП «Жилкомхоз», однако фактически предприятием данная работа выполняться в настоящее время не может.

На предприятии не создана соответствующая бригада, отсутствуют проинструктированные работники, отсутствует пункт временного содержания животных, а также место, предназначенное для захоронения трупов животных.

Следует отметить, что за 2019 год в учреждение здравоохранения по поводу укушенных травм, причиненных безнадзорными собаками в г. Быхове, обратилось 108 человек, из них 33 несовершеннолетних. За истекший период 2020 года — 13 человек, из них 6 детей. В 2019 году 66 гражданам была оказана медицинская помощь с помещением на стационарное лечение в УЗ «Быховская ЦРБ» (за 3 месяца 2020 года — 9 гражданам).

Многочисленные факты нападения бродячих собак свидетельствуют о неосуществлении коммунальной службой и Быховским райисполкомом необходимого контроля за соблюдением Правил на территории города, а также необеспечении безопасности граждан, что является недопустимым.

На основании изложенного прокуратурой района внесено представление в Быховский райисполком, по результатам рассмотрения которого 2 должностных лиц райисполкома и Быховского УКП «Жилкомхоз» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора

Быховского района

А.В. Михальченко