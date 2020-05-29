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Меган Маркл приревновала принца Гарри к похудевшей Адель

29.05.2020 12:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл приревновала принца Гарри к похудевшей Адель

Принц Гарри пристрастился к вечеринкам с певицей Адель, чем вызвал ревность со стороны своей супруги Меган Маркл, сообщает Celebrity Insider.

По информации источника, Гарри и Адель очень сблизились, поскольку оба они британцы, а сейчас живут в соседних домах в США. Сообщается, что Гарри, который чувствовал себя одиноко без друзей после переезда в Лос-Анджелес, нашел утешение в доме Адель, где они устраивают тусовки с выпивкой, пока Меган Маркл сидит у себя дома с сыном Арчи.

Инсайдер рассказал, что принц Гарри проводит много времени в доме Адель, где они вместе наслаждаются ее баром. Певица недавно сильно похудела и похорошела, приведя в восторг фанатов. И это очень не нравится Меган Маркл, сообщает источник.

Особенно герцогиню расстраивает то, что она много усилий приложила к тому, чтобы привить Гарри любовь к здоровому образу жизни, заставила его отказаться от спиртного, а также сделала все, чтобы устранить дурное влияние на Гарри его друзей.

Меган очень беспокоится по двум причинам. Первое: она, по словам анонимных источников, вложила очень много сил и времени в то, чтобы отвадить супруга от алкоголя. Второе: Адель сейчас выглядит как настоящая супермодель — она очень сильно похудела и заметно похорошела. Да и с Гарри она прекрасно ладит — у британцев особенное чувство юмора.

Сообщается также, что Меган Маркл промывает мозги Гарри еще и по другому поводу. Она обеспокоена влиянием Адель на него, тем более что артистка так сильно похорошела, к тому же певица ранее признавалась, что ей очень хотелось бы пойти на свидание с принцем Гарри, поскольку она в него была влюблена.

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Принц Гарри пристрастился к вечеринкам с певицей Адель, чем вызвал ревность со стороны своей супруги Меган Маркл, сообщает Celebrity Insider. По информации источника,...
 
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