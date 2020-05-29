Фото дня. Прилетели столоваться!

Источник материала: Ивьевский край

Прыг да скок, ну что за птица, все на месте не сидится… Это мы, конечно, о воробьях – птицах всем знакомых. Но в друзья они запишутся к тому, кто угостит их чем-то вкусным. У любительницы этих пернатых Тамары Александровны Смиян из аг. Лаздуны они не то что в друзья записались, а даже обрели постоянное место жительства. Ведь здесь для них и стол, и дом. Просо, гречневая каша, хлебные крошки – это, по мнению женщины, самое любимое лакомство ее питомцев. А вот рис почему-то воробьям не пришелся по вкусу…





Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

Текст И. БУТУРЛЯ.