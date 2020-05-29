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Фото дня. Прилетели столоваться!

29.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Прыг да скок, ну что за птица, все на месте не сидится… Это мы, конечно, о воробьях – птицах всем знакомых. Но в друзья они запишутся к тому, кто угостит их чем-то вкусным. У любительницы этих пернатых Тамары Александровны Смиян из аг. Лаздуны они  не то что в друзья записались, а даже обрели постоянное место жительства. Ведь здесь для них и стол, и дом. Просо,  гречневая каша, хлебные крошки – это, по мнению женщины, самое любимое лакомство ее питомцев. А вот рис почему-то воробьям не пришелся по вкусу…

Фото дня. Прилетели столоваться!

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

Текст И. БУТУРЛЯ.

 
 
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Прыг да скок, ну что за птица, все на месте не сидится… Это мы, конечно, о воробьях – птицах всем знакомых. Но в друзья они запишутся к тому, кто...
 
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