Лукашенко: На богатом Западе безработные «кастрюлями барабанят», а мы этого избежали

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение не останавливать производства в условиях пандемии в стране правильное, сообщает агентство БЕЛТА .

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Мы этого избежали, не закрылись. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», – сказал белорусский лидер во время визита на Минский тракторный завод, где ему доложили, что в настоящее время предприятие работает устойчиво, даже есть открытые вакансии.