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Лукашенко: На богатом Западе безработные «кастрюлями барабанят», а мы этого избежали

29.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение не останавливать производства в условиях пандемии в стране правильное, сообщает агентство БЕЛТА.

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Мы этого избежали, не закрылись. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», – сказал белорусский лидер во время визита на Минский тракторный завод, где ему доложили, что в настоящее время предприятие работает устойчиво, даже есть открытые вакансии.

Ранее Александр Лукашенко потребовал поддержать работников предприятий управделами президента. Многие из них из-за пандемии оказались в тяжелой ситуации. Например, национальные парки. Из-за отсутствия туристов они работают неполноценно.



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Президент Беларуси считает правильным решение не останавливать производства в условиях пандемии.
 
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