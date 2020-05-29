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Лукашенко: На богатом Западе безработные «кастрюлями барабанят», а мы этого избежали
29.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение не останавливать производства в условиях пандемии в стране правильное, сообщает агентство
«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Мы этого избежали, не закрылись. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», – сказал белорусский лидер во время визита на Минский тракторный завод, где ему доложили, что в настоящее время предприятие работает устойчиво, даже есть открытые вакансии.
Ранее Александр
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Президент Беларуси считает правильным решение не останавливать производства в условиях пандемии.
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