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Дуарте и Кацикас покидают ФК "Динамо-Брест"

29.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футбольный клуб "Динамо-Брест" объявил о расставании с двумя легионерами. Состав чемпионов Беларуси покидают защитники португалец Денис Дуарте и грек Йоргос Кацикас, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дуарте и Кацикас покидают ФК "Динамо-Брест"

Денис Дуарте выступал за брестское "Динамо" с июля 2018 года, проведя 35 матчей и забив два гола. Йоргос Кацикас пополнил ряды динамовцев в начале 2019 года, сыграв в восьми матчах. Вместе с командой оба легионера завоевали звание чемпионов Беларуси (2019) и стали обладателями Суперкубка (2020).

После 10 туров нынешнего чемпионата страны брестское "Динамо" набрало 13 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Лидирует борисовский БАТЭ, у которого 22 очка. В очередном матче 31 мая динамовцы встретятся с земляками из "Руха".

 
Теги: Брест
 
 
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  Футбольный клуб "Динамо-Брест" объявил о расставании с двумя легионерами. Состав чемпионов Беларуси покидают защитники португалец Денис Дуарте и грек Йоргос...
 
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