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Водителей после принятия обновленного КоАП будут лишать прав при наборе более 10 баллов

29.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Водителей после принятия обновленного КоАП будут лишать прав при наборе более 10 баллов

В новом проекте КоАП предусмотрена балльная система наказаний за нарушения ПДД, водителей будут лишать прав после набора более 10 баллов. Такая информация размещена в ведомственной газете МВД «На страже», сообщает БЕЛТА.

Все правонарушения планируется разделять на три категории. Первая — административные проступки. Это те нарушения, за которые предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин (1 БВ сейчас — Br27). Две остальные — это значительные и грубые правонарушения. Значительными считаются те, где максимальное взыскание больше 10 базовых, грубыми — если санкцией статьи предусмотрены лишение права управления, заниматься определенными видами деятельности, административный арест, общественные работы или уголовная ответственность за повторное совершение.

За проступок на «счет» водителя запишут один балл, за значительное правонарушение — два, за грубое — три. При этом за незначительные нарушения правил начисление штрафных баллов не предусмотрено.

Впервые допущенный административный проступок не повлечет денежного взыскания — лишь начисление штрафного балла. Но набравшие шесть и более баллов за последующие выходки на дороге получат штрафы максимально возможного размера. А превысив допустимый лимит в 10 баллов и вовсе лишатся права садиться за руль сроком на 6 месяцев.

БелТА

 
 
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В новом проекте КоАП предусмотрена балльная система наказаний за нарушения ПДД, водителей будут лишать прав после набора более 10 баллов.
 
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