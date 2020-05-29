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Анна Канопацкая в Бресте собирала подписи и поздравляла пограничников

29.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 мая на трех пикетах в областном центре было собрано более тысячи подписей за ее выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси.

Анна Канопацкая в Бресте собирала подписи и поздравляла пограничников

Она посетила мемориал «Стражам границ» и опубликовала в интернете поздравление пограничникам в день их профессионального праздника.

Как сообщает по своим информационным каналам в социальных сетях сама Канопацкая, в Минске с 29 мая у ее инициативной группы начнет работать второй штаб.

 
Теги: Минск
 
 
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  28 мая на трех пикетах в областном центре было собрано более тысячи подписей за ее выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси. Она посетила мемориал «Стражам...
 
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