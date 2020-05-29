Анна Канопацкая в Бресте собирала подписи и поздравляла пограничников

Источник материала: Виртуальный Брест

28 мая на трех пикетах в областном центре было собрано более тысячи подписей за ее выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси.





Она посетила мемориал «Стражам границ» и опубликовала в интернете поздравление пограничникам в день их профессионального праздника.

Как сообщает по своим информационным каналам в социальных сетях сама Канопацкая, в Минске с 29 мая у ее инициативной группы начнет работать второй штаб.