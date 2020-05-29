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Брестчан приглашают на встречу с Сергеем Тихановским. Ещё в Брест едет Сергей Черечень
29.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока команда действующего главы Государства
Встреча состоится 31 мая, время - после 12.00, у кинотеатра Беларусь. Сегодня Брестчан только приглашают на это мероприятие. Впрочем, по вечерам работает и пикет, на котором можно оставить свою подпись. Вчера, например, точно можно было это сделать.
Будет прямая трансляция:
Это разрешённое мероприятие, конечно. Однако рекомендуем иметь на себе маски и перчатки - пандемия, однако.
Также 31 мая, в 11.30 на пересечении улиц Советской и Островского участник Выборов Президента Республики Беларусь-2020 Сергей Черечень примет личное участие в работе пикета по сбору подписей в поддержку своей кандидатуры. Приглашаем вас пообщаться с Сергеем Черечнем, задать ему вопросы относительно того, с чем он идет на выборы, какой видит Беларусь, как планирует решать проблемы и регионов в том числе.
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