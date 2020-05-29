Экодом подал жалобу в ООН на нарушение Беларусью международной конвенции при строительстве завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

ОО “Экодом” направило в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции Сообщение о несоблюдении Беларусью положений конвенции при принятии решения о строительстве аккумуляторного завода.





Согласно Конвенции,

общественность должна иметь возможность принять участие на самом раннем этапе, когда открыты все возможности;

общественность должна быть проинформирована своевременно, адекватными и эффективными способами о принимаемом решении;

должны быть установлены разумные сроки для уведомления, подготовки и эффективного участия общественности;

общественность должна быть проинформирована о принятом решении.

Эксперты Экодома уверены, что при принятии решения о строительстве аккумуляторного завода возле Бреста ряд положений конвенции не был соблюден. В частности:

1. Способ информирования о проводимых общественных обсуждениях через районную газету не является эффективным и адекватным. Указание неверных дат в объявлениях, несоответствие заявленных сроков общественных обсуждений с фактическими датами их проведения ввело в заблуждение общественность и не дало ей возможности узнать о проведении обсуждений.

2. Властями не были обеспечены “разумные сроки” проведения обсуждений, поскольку они пришлись на период рождественских и новогодних праздников - это снизило реальную возможность подготовки и эффективного участия в обсуждениях, а изучения документации.

3. Государство проводило общественные обсуждения лишь на этапе ОВОС завода, предварительно уже выделив застройщику земельный участок, предоставив разрешение на проектирование. Таким образом, государство не обеспечило возможности участия граждан на раннем этапе.

4. Общественность не была проинформирована о принятом решении, разрешающем строительство завода, а также о причинах принятия такого решения.

Таким образом, Беларусь нарушила положения Орхусской конвенции, что впоследствии привело к протестам граждан в защиту своих прав и интересов, за что они неоднократно подвергались преследованиям.

“Рассмотрение данного сообщения Комитетом будет способствовать решению не только конкретной проблемы с аккумуляторным заводом около Бреста, но и дальнейшей реализации в нашем законодательстве норм, обеспечивающих реальное участие граждан на самом раннем этапе принятия решений, когда еще есть возможность обсуждать различные варианты. Хотим еще раз отметить, что возможность граждан участвовать в принятии решений с самого начала позволила бы избежать тех конфликтов и протестов, которые мы наблюдали все это время”, - отмечает Марина Дубина, исполнительный директор “Экодома”.

Напомним, Комитетом по соблюдению Орхусской конвенции было рассмотрено три Сообщения общественности в отношении Беларуси - вопросы строительства Неманской ГЭС, Островецкой АЭС, а также по фактам преследования и оказания давления на антиядерных активистов. Во всех случаях Совещание Сторон конвенции согласилось с выводами комитета и Беларусь была признана страной, которая не соблюдает правила и принципы конвенции.