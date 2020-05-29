Беларусь на месяц продлила запрет на вывоз медтоваров

Из Беларуси запрещено вывозить медицинские товары до 1 июля, это решение закреплено постановлением Совета Министров.

Ранее запрет был установлен до 1 июня.

Исключение составляют товары, на вывоз которых выдано разрешение Министерства здравоохранения с указанием сведений о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации, которая их вывозит.

Это могут быть медицинские маски, халаты, комплекты защитной одежды для врачей, аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания (за исключением аппаратуры, используемой исключительно для озоновой или аэрозольной терапии), сообщает БелТА.

Постановление вступило в силу сегодня.

Временный запрет на вывоз отдельных медтоваров и оборудования был введен в Беларуси с 16 марта. В перечень в частности были включены одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты, респираторы, защитные очки, маски с фильтрами и фильтры для нее, хирургические халаты, маски, бахилы, бинты, вата, марля.