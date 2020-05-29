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Начались матчи полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по мини-футболу сыграны первые матчи полуфинальных серий. Действующий чемпион «Столица» на выезде потерпел неожиданное поражение от оршанского «Витэна» – 0:1.
В гомельском дерби победитель регулярного чемпионата БЧ в упорном поединке проиграл команде ВРЗ – 1:2. У победителей точные удары нанесли Владислав Селюк и Дмитрий Лось. Отставание сократил Денис Колб.
Вторые матчи полуфинальных серий пройдут в воскресенье. В решающую стадию выйдут команды, которые одержат по две победы.
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В чемпионате Беларуси по мини-футболу сыграны первые матчи полуфинальных серий. Действующий чемпион «Столица» на выезде потерпел неожиданное поражение от...
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