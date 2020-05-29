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Начались матчи полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

29.05.2020 14:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Начались матчи полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

В чемпионате Беларуси по мини-футболу сыграны первые матчи полуфинальных серий. Действующий чемпион «Столица» на выезде потерпел неожиданное поражение от оршанского «Витэна» – 0:1.

В гомельском дерби победитель регулярного чемпионата БЧ в упорном поединке проиграл команде ВРЗ – 1:2. У победителей точные удары нанесли Владислав Селюк и Дмитрий Лось. Отставание сократил Денис Колб.

Вторые матчи полуфинальных серий пройдут в воскресенье. В решающую стадию выйдут команды, которые одержат по две победы.

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В чемпионате Беларуси по мини-футболу сыграны первые матчи полуфинальных серий. Действующий чемпион «Столица» на выезде потерпел неожиданное поражение от...
 
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