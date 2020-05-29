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Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тема пандемии и ее последствий в международной повестке пока одна из главных. Усилия всех стран сегодня направлены на преодоление кризиса, а также оказание помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В коробках – самое необходимое: халаты, маски, респираторы, перчатки и очки, то есть все те средства, которые сейчас наиболее востребованы у врачей. Все эти изделия обладают высокой степенью защиты и будут использоваться непосредственно в работе с пациентами.
Георги Василев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси:
Это не только для врачей. Это для эпидемиологов, которые работают на самом тяжелом месте. Они очень хорошие.
Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи:
То, что нам сейчас поступило, будет отдано на первый этап, как говорится, службы борьбы с COVID-инфекцией, для эпидемиологов, для их борьбы с очагами, чтобы эта инфекция остановилась, не распространялась и, соответственно, защитить наших врачей от инфекции.
Напомним, это уже не первая партия медицинского груза, поступившего к нам от других государств. Так, помощь уже оказывали Россия, Китай, Польша.
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Новости Беларуси. Тема пандемии и ее последствий в международной повестке пока одна из главных. Усилия всех стран сегодня направлены на преодоление кризиса, а...
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