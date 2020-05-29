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Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

29.05.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тема пандемии и ее последствий в международной повестке пока одна из главных. Усилия всех стран сегодня направлены на преодоление кризиса, а также оказание помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 29 мая посольство Болгарии в Беларуси передало гуманитарный груз для наших медиков.

Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

В коробках – самое необходимое: халаты, маски, респираторы, перчатки и очки, то есть все те средства, которые сейчас наиболее востребованы у врачей. Все эти изделия обладают высокой степенью защиты и будут использоваться непосредственно в работе с пациентами.

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Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

Георги Василев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси:
Это наша символическая, маленькая помощь. Это пойдет в центр эпидемиологии. По-моему, это вовремя, потому что наша страна вначале тоже испытывала трудности, быстро реорганизовала производство. Мы довольны, что сейчас поможем своим друзьям.

Это не только для врачей. Это для эпидемиологов, которые работают на самом тяжелом месте. Они очень хорошие.

Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи:
Благодарность болгарскому народу за ту небольшую помощь, которую они оказывают нашим медикам. Эта помощь очень неоценима и очень нужна нашим врачам.

То, что нам сейчас поступило, будет отдано на первый этап, как говорится, службы борьбы с COVID-инфекцией, для эпидемиологов, для их борьбы с очагами, чтобы эта инфекция остановилась, не распространялась и, соответственно, защитить наших врачей от инфекции.

Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

Напомним, это уже не первая партия медицинского груза, поступившего к нам от других государств. Так, помощь уже оказывали Россия, Китай, Польша.

Люди в материале: Эдуард Вальчук, Георги Василев

 
 
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Новости Беларуси. Тема пандемии и ее последствий в международной повестке пока одна из главных. Усилия всех стран сегодня направлены на преодоление кризиса, а...
 
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