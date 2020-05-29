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Польская армия получила модернизированные танки Leopard 2PL. Правда, всего две штуки

29.05.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг стало известно, что компания PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) наконец закончила работу над очередной модернизацией танков Leopard 2 для польской армии. Новая версия называется Leopard 2PL, и в войска уже отправлены две такие машины, пишет defence-blog.


Фото: armyrecognition.com

Работы над новыми танками продолжаются, и к концу недели производители обещают еще три. Машины поставляются операторам с завода «Бумар-Лабенды» в Гливице. После получения танки пополнят 10-ю бронекавалерийскую бригаду, базирующуюся в Свентошуве на юго-западе страны.

Leopard 2PL является дальнейшим улучшением версии Leopard 2А4, стоящей на вооружении польских бронетанковых сил. Улучшения коснутся огневой мощи, защищенности и ситуационной осведомленности.

Основной целью модернизации производители называют компромисс между стоимостью, массой машины и боевыми возможностями. Работа над танками ведется совместно PGZ, «Бумар-Лабенды» и немецкой компанией Rheinmetall. Закончить обещают к 31 июля 2023 года, все 142 «Леопарда» версии 2А4 к этому времени планируют довести до стандарта 2PL.

 
 
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