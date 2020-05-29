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Обзор финансовых событий первой половины мая 2020 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Альтернативный способ оплаты общественного транспорта появился в Минске
1 мая в Минске появился альтернативный способ оплаты общественного транспорта с помощью
В ЕРИП теперь белорусы смогут проверить, нужно ли платить налоги
В личном кабинете
Paritetbank создал новое мобильное приложение для бизнеса
ОАО «Белинвестбанк» и Mastercard представили новую платформу лояльности
Теперь держатели карточек
БСБ Банк
Мгновенный кредит на карту любого банка: совместный продукт Myfin.by и
Получить кредит
БПС-Сбербанк
В Беларуси запущен сервис бесконтактной оплаты Fitbit Pay
В Беларуси для владельцев карточек Visa и часов Fitbit
Новости банковского рынка Российской Федерации
Российскими картами «Мир» теперь можно расплачиваться в магазинах Казахстана
«Дочка» Сбербанка в Казахстане начала принимать карты платежной системы «Мир» в своей сети банкоматов и торговых точках, оборудованных POS-терминалами банка. Об этом сообщили в платежной системе «Мир».
Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию. Цифровые банковские карты практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых карт. Чтобы пользоваться такой картой не только в онлайне, но и в магазинах, необходимо загрузить ее в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.
В претензиях клиентов ВТБ помогут разобраться роботы
ВТБ начал использовать роботов для обработки и принятия решений по претензиям клиентов. На первом этапе без участия сотрудников анализируется уже более 10% всех обращений и принимается каждое пятое положительное решение по операциям в банкоматах. Это позволяет клиентам быстрее получить ответы на их обращения.
Сбербанк разработал сервис нового поколения для автоматизации эквайринга
Сбербанк сообщает об успешном внедрении сервиса нового поколения автоматизации торгового эквайринга — модуля «Динамический прайсинг», который позволяет обеспечить максимально оперативный процесс перевода денежных средств партнерам банка.
Новости платежных систем
БЕЛКАРТ присоединили к Банковскому процессинговому центру.
Платежная система БЕЛКАРТ присоединяется к Банковскому процессинговому центру. Решение о реорганизации было принято внеочередными собраниями акционеров двух обществ. Для присоединения использовали обмен акций.
Visa прогнозирует переход платежной системы к биометрии в ближайшие пять лет
Международная платежная система Visa прогнозирует, что платежная индустрия в ближайшие пять лет может отказаться от паролей и перейти к биометрии или к другим технологиям доступа с использованием физических атрибутов, в том числе отпечатков пальцев и распознания лица.
Новый управляющий: Mastercard назначила главу Европейского региона компании
Платежная система Mastercard
Новости Национального банка Республики Беларусь
Новый законопроект Нацбанка
Национальный банк Беларуси
Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.
Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.
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Новый законопроект Нацбанка. В ЕРИП теперь белорусы смогут проверить, нужно ли платить налоги. В Беларуси запущен сервис бесконтактной оплаты Fitbit Pay. Что еще...
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