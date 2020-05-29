Обзор финансовых событий первой половины мая 2020 года

Источник материала: Myfin

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Новости банковского рынка Республики Беларусь

Альтернативный способ оплаты общественного транспорта появился в Минске

1 мая в Минске появился альтернативный способ оплаты общественного транспорта с помощью мобильного приложения TIX . Впервые приложение было предложено для использования жителям г. Бреста в феврале 2018 года. Успешно завершив период тестирования, TIX был внедрен для оплаты всех видов общественного транспорта в городе и продолжает свою работу по сегодняшний день.

В ЕРИП теперь белорусы смогут проверить, нужно ли платить налоги

В личном кабинете ЕРИП появилась возможность проверить необходимость уплаты налогов с помощью сервиса «Мои налоги». Это значит, что граждане смогут получать информацию о выставленных требованиях на уплату налогов не только при совершении платежа в ЕРИП, но и воспользовавшись новым сервисом. Все будет ясно и понятно.

Paritetbank создал новое мобильное приложение для бизнеса

Paritetbank запустил новое мобильное приложение для бизнеса eParitet. Теперь корпоративные клиенты Paritetbank могут управлять своим бизнесом со смартфона всего в пару кликов.





ОАО «Белинвестбанк» и Mastercard представили новую платформу лояльности

Теперь держатели карточек «Чёрная пятница» Mastercard Белинвестбанка , кроме получения скидок в более чем 4000 магазинах партнеров, имеют возможность накапливать баллы от покупок, совершенных как на территории страны, так и за ее пределами. Баллы можно обменивать на скидочные купоны на продукты питания, топливо, бытовую технику и многое другое.

БСБ Банк отменил плату за интернет-банк

БСБ Банк решил обнулить стоимость абонентской платы за обслуживание в мобильном и интернет-банке на ближайшие три месяца, а также ввел безлимит платежей в рублях. В банке это объясняют желанием поддержать бизнес в условиях экономического кризиса.

Мгновенный кредит на карту любого банка: совместный продукт Myfin.by и Банка БелВЭБ

Получить кредит можно онлайн всего за 3 минуты, оставив заявку на сайте. Идентификация пользователя проходит с использованием Межбанковской системы идентификации (МСИ). А кредитные средства приходят на любую действующую банковскую карту за считанные минуты.

БПС-Сбербанк предложил своим клиентам бесплатно проверить контрагентов

БПС-Сбербанк предложил бизнесу до конца мая бесплатно проверить контрагентов. По нулевому тарифу банк исполнит до 5 запросов по юрлицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Беларуси.

В Беларуси запущен сервис бесконтактной оплаты Fitbit Pay





В Беларуси для владельцев карточек Visa и часов Fitbit стал доступен сервис бесконтактный оплаты Fitbit Pay, который позволяет платить умными часами в одно касание. Сервис пока запущен для клиентов Приорбанка . Работает Fitbit Pay по аналогии с другими сервисами: после привязки к часам любой карточки Visa Приорбанка надо войти в цифровой «кошелек» и поднести устройство к терминалу. Операция происходит в доли секунды, о чем часы оповещают вибрацией.

Новости банковского рынка Российской Федерации

Российскими картами «Мир» теперь можно расплачиваться в магазинах Казахстана

«Дочка» Сбербанка в Казахстане начала принимать карты платежной системы «Мир» в своей сети банкоматов и торговых точках, оборудованных POS-терминалами банка. Об этом сообщили в платежной системе «Мир».

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию. Цифровые банковские карты практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых карт. Чтобы пользоваться такой картой не только в онлайне, но и в магазинах, необходимо загрузить ее в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.





В претензиях клиентов ВТБ помогут разобраться роботы

ВТБ начал использовать роботов для обработки и принятия решений по претензиям клиентов. На первом этапе без участия сотрудников анализируется уже более 10% всех обращений и принимается каждое пятое положительное решение по операциям в банкоматах. Это позволяет клиентам быстрее получить ответы на их обращения.

Сбербанк разработал сервис нового поколения для автоматизации эквайринга

Сбербанк сообщает об успешном внедрении сервиса нового поколения автоматизации торгового эквайринга — модуля «Динамический прайсинг», который позволяет обеспечить максимально оперативный процесс перевода денежных средств партнерам банка.

Новости платежных систем

БЕЛКАРТ присоединили к Банковскому процессинговому центру.

Платежная система БЕЛКАРТ присоединяется к Банковскому процессинговому центру. Решение о реорганизации было принято внеочередными собраниями акционеров двух обществ. Для присоединения использовали обмен акций.

Visa прогнозирует переход платежной системы к биометрии в ближайшие пять лет

Международная платежная система Visa прогнозирует, что платежная индустрия в ближайшие пять лет может отказаться от паролей и перейти к биометрии или к другим технологиям доступа с использованием физических атрибутов, в том числе отпечатков пальцев и распознания лица.

Новый управляющий: Mastercard назначила главу Европейского региона компании





Платежная система Mastercard объявила о назначении Марка Барнетта президентом Европейского региона Mastercard, с центральным офисом в Брюсселе. Как сообщает пресс-служба компании, Барнетт будет отвечать за стратегию, выбор направлений и развитие всех аспектов бизнеса Mastercard в регионе.

Новости Национального банка Республики Беларусь

Новый законопроект Нацбанка

Национальный банк Беларуси представил на общественное обсуждение новый законопроект о защите прав потребителей финансовых услуг. Запрет на одностороннее изменение договора, реальные суммы оплат и публичность – вот основные изменения.

Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.

Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.