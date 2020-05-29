В городском Доме культуры собралось руководство района и те, кто принимал участие в благотворительных акциях, направленных на борьбу с COVID-19 в Смолевичском районе. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Благодарность за помощь медикам
29.05.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В городском Доме культуры собралось руководство района и те, кто принимал участие в благотворительных акциях, направленных на борьбу с COVID-19 в Смолевичском районе. Подробнее читайте на страницах «КС».
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В городском Доме культуры собралось руководство района и те, кто принимал участие в благотворительных акциях, направленных на борьбу с COVID-19 в Смолевичском районе....
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