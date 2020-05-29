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Названы самые дорогие футбольные клубы Европы

29.05.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы. В ней 9 английских, 7 испанских, 6 итальянских, 3 немецких, по 2 французских, португальских и турецких клуба и одна команда из Нидерландов. Российских и тем более белорусских клубов в списке нет.


Фото: Reuters

Лидирует мадридский «Реал». Его стоимость составляет 3,478 миллиарда евро.

На втором месте располагается «Манчестер Юнайтед» стоимостью 3,342 миллиарда. Третье место у «Барселоны» — 3,193 миллиарда.

В десятку самых дорогих команд также вошли «Бавария» (2,878 миллиарда), «Ливерпуль» (2,658 миллиарда), «Манчестер Сити» (2,606 миллиарда), «Челси» (2,218 миллиарда), «Тоттенхэм» (2,067 миллиарда), «ПСЖ» (1,911 миллиарда) и «Арсенал» (1,852 миллиарда).

В отчете приведена оценка клубов по состоянию на 1 января 2020 года. Отметим, что по сравнению с предыдущим периодом в списке появились «Порту» и «Валенсия» и выбыли «Селтик» и «Монако».

 
 
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В ней два турецких, но ни одного российского клуба.
 
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