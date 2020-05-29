Смешной отзыв отца на «ресторан» его маленькой дочери стал вирусным

Источник материала: ОНТ

Пользователь Instagram @christophe_kyle разместил у себя на странице отзыв о посещении «ресторана» своей полуторагодовалой дочери Авы. Публикация привлекла внимание СМИ и пользователей соцсети.

Мужчина серьезно отнесся к написанию отзыва, словно побывал в настоящем ресторане. Он пожаловался, что ждал заказ в течение 45 минут, а владелица, бодро начав, вскоре отвлекалась от приготовления на мультфильм.

После этого отзыва мужчина продолжает покорять Instagram и регулярно размещает на своей странице совместные с дочерью фото и видео. Там же Кайл рассказывает о СМИ и ресурсах, которые впечатлились его необычным отзывом: Fox 2 News, Maxim и другие.

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